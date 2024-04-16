ÇGD'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri-2023' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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ÇGD'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri-2023' ödülleri sahiplerini buldu

ÇGD\'nin \'Yılın Başarılı Gazetecileri-2023\' ödülleri sahiplerini buldu

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 'Yılın Başarılı Gazetecileri-2023' ödülleri sahiplerini buldu. Haber Ödülü, 'Kızılay, deprem telaşında AHBAP'a çadır sattı' başlıklı haberiyle Cumhuriyet Gazetesi'nden Gazeteci Murat Ağırel'e verildi. ÇGD Genel Yönetim Kurulu, diğer ödül alan gazetecileri ve haberleri de açıkladı.

16.04.2024 11:35
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Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 'Yılın Başarılı Gazetecileri-2023' ödülleri sahiplerini buldu. Haber Ödülü, " Kızılay, deprem telaşında AHBAP'a çadır sattı" başlıklı haberiyle Cumhuriyet Gazetesi'nden Gazeteci Murat Ağırel'e verildi.

ÇGD Genel Yönetim Kurulu "Yılın Başarılı Gazetecileri-2023" ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Haber Ödülü, "Kızılay, deprem telaşında AHBAP'a çadır sattı" başlıklı haberiyle Cumhuriyet Gazetesi'nden Gazeteci Murat Ağırel'e verildi.

ÇGD'nin ödül verdiği diğer gazeteciler ve haberleri de şöyle:

UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖDÜLÜ: Asuman Aranca - T24 "Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!" haberiyle,

MUSTAFA EKMEKÇİ HABER ÖDÜLÜ: Hazar Dost ve Ersin Eroğlu - 10Haber "Şüpheli Bir Ölümün Krokisi ve Gabonlu Dina'nın Ölümü" başlıklı haberleriyle,

RAFET GENÇ HABER ÖDÜLÜ: Burcu Günüşen - Sol Haber "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı!" haberiyle,

BEHZAT MİSER KENT HABERİ ÖDÜLÜ: Pelin Ünker - DW Türkçe "Fay hattında altın madeni: 7,2 milyon dolar borcu silindi" başlıklı haberiyle,

RÖPORTAJ ÖDÜLÜ: Sorel Dağıstanlı - Halk TV "Diyanet personeli anlattı: Keyfi harcamalar ve talan" röportajıyla,

YEREL HABER ÖDÜLÜ: Burcu Özkaya Günaydın - Gazete Duvar "Kanser hastaları sırasını, hastane yeni doktoru bekliyor" haberiyle,

İZZET KEZER HABER FOTOĞRAF ÖDÜLÜ: Adem Altan - AFP 6 Şubat depremlerinde enkazda kaybettiği kızı Irmak'ın başından ayrılmayan Mesut Hançer'in fotoğrafını çeken karesiyle,

TV HABER ÖDÜLÜ: Barış Kaya - Mahmut Özgün - FOX TV " Hatay'da sokak sokak yardım aradı" haberiyle,

BELGESEL ÖDÜLÜ: Mahmut Hamsici - Ege Tatlıcı - BBC Türkçe " Kahramanmaraş: Bir yıkımın anatomisi" belgeseliyle,

SAYFA TASARIMI ÖDÜLÜ: Buse İlkin Yerli - Birgün Gazetesi "Baskılara karşı hep birlikte direneceğiz" sayfa tasarımıyla,

TEŞVİK ÖDÜLÜ: Asya Tekyaşar, Gökmen Mumcular, Görkem Deniz Berk, İlke Çıtır, Merve İşen, Tolga Çifci, Zeren Gültekin – Görünüm Gazetesi 6 Şubat Depremlerinin yarattığı yıkımı bir yıl içinde iki kere ve altı farklı ilde takip ederek hazırladıkları Deprem Özel Sayısı ile,

DAYANIŞMA ÖDÜLÜ: Deprem bölgesindeki hayatını kaybeden 33 gazeteciye ve deprem bölgesindeki gazetecilerle dayanışma adına verildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Gazetesi, Murat Ağırel, Kızılay, Deprem, Ahbap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇGD'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri-2023' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇGD'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri-2023' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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