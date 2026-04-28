ChatGPT, 60 yıllık Erdös problemini çözdü

ChatGPT, matematik dünyasında yaklaşık 60 yıldır çözülemeyen bir Erdös probleminin çözümünde kilit rol oynadı. 23 yaşındaki Liam Price, GPT-5.4 Pro'ya problemi verdi ve modelden gelen yanıt, uzmanların dikkatini çeken yeni bir ispat yönteminin kapısını araladı. Problem, "primitive set" olarak adlandırılan özel sayı kümeleriyle ilgiliydi. Erdös, bu tür kümeler için özel bir toplam değeri tanımlamıştı ve yıllardır matematikçilerin çözmeye çalıştığı soru, bu toplamın sayılar büyüdükçe hangi sınıra yaklaştığıydı.

Uzmanlar, modelin ilk çıktısının dağınık olduğunu ancak ana fikrin çok güçlü olduğunu belirtiyor. GPT-5.4 Pro, alışılmış ilk adımları takip etmek yerine farklı bir matematiksel bağlantı kurdu. UCLA'dan Terence Tao, bu çözümün diğer yapay zeka başarılarından farklı olduğunu söylüyor. Stanford'dan Jared Lichtman da ChatGPT'nin bulduğu yaklaşımın ham halinin iyi olmadığını fakat içindeki ana fikrin değerli olduğunu belirtiyor. Bu gelişme, yapay zekanın matematikçilerin yerini aldığı anlamına gelmiyor; daha ziyade, iyi yönlendirildiğinde güçlü bir araştırma ortağı olabileceğini gösteriyor.