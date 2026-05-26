Chemnitz\'te DİTİB Fatih Camisi Açıldı

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Chemnitz kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi, törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan, DİTİB yöneticileri ile şehrin yerel yöneticileri ve çeşitli dernek temsilcileri katıldı.

Chemnitz'de satın alınan binanın yapılan çalışmalarla modern bir camiye dönüştürülmesiyle oluşturulan DİTİB Fatih Camisi'nin açılış töreni, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkanı Ilıkkan, törende yaptığı konuşmada, bugün açılışını yaptıkları bu camiyle Almanya'da DİTİB'e bağlı cami sayısının 864'e ulaştığını söyledi.

Şehir yöneticileri başta olmak üzere caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Ilıkkan, "Camiler sevginin, barışın ve sosyal dayanışmanın evleridir. Birbirimize omuz verdikçe, birbirimizi sevdikçe Allah'ın rahmeti üzerimize sağanak sağanak yağacaktır." dedi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Şanlı, "Berlin, 300 bin vatandaşımıza ev sahipliği yapıyor. Mesafeler bazen uzak olsa da gönüllerimiz her zaman bir aradadır. Bugün bu mabedin önünde bulunduğum için çok gururluyum, bu gururu bana yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret eden Şanlı, "DİTİB gibi sivil toplum kuruluşları, devlet kurumlarının vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap veremediği yerlerde devreye giriyor. Din eğitiminden Türkçenin öğretilmesine, kültürümüzün yaşatılmasına her boyutta toplumumuz daha da ileriye gidiyor." diye konuştu.

Chemnitz Belediyesi Uyum ve Göç Sorumlusu Etelka Kobuss, dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşamasının önemine dikkati çekerek, bu tür projelerin toplumsal barışa sağladığı katkıyı vurguladı.

Konuşmaların ardından cami ibadete açıldı.