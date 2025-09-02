Chicago'da Silahlı Saldırılar: 8 Ölü, 50 Yaralı - Son Dakika
Chicago'da Silahlı Saldırılar: 8 Ölü, 50 Yaralı

Chicago\'da Silahlı Saldırılar: 8 Ölü, 50 Yaralı
02.09.2025 22:17
Chicago'da hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde hafta sonu boyunca meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

CHİCAGO'DA SİLAHLI SALDIRIDA CAN KAYBI 8

Polis verilerine göre, 29 Ağustos Cuma gecesinden 1 Eylül Pazartesi gecesine kadar kent genelinde 37 ayrı olayda toplam 58 kişi vuruldu. Bunlardan 8'i yaşamını yitirirken 50'si yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların çoğunun sağlık durumunun iyi veya stabil olduğunu, bazı kişilerin ise kritik durumda olduğunu aktardı.

Polis, birkaç olayda şüpheli kişilerin sorgulandığını ancak saldırıların büyük kısmında henüz kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

TRUMP'TAN "SUÇ ORANLARINI AZALTACAĞIM" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Chicago'daki şiddet ve suç oranlarını tekrardan gündeme getirdi. Tıpkı başkent Washington'daki gibi bu kentte de suç oranlarını azaltacağını vurgulayan Trump, "Chicago açık ara dünyanın en kötü ve en tehlikeli şehri." ifadesini kullandı.

Trump, yaşanan saldırıları gerekçe göstererek Illinois Valisi JB Pritzker'ı hedef aldı ve valinin kendisinden yardım istemesi gerektiğini savundu.

Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, başkent Washington yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti. Başkentte suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.

Trump, 11 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, başkentte güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurmuş, Chicago ve New York'ta da benzer bir "suçla mücadele" hamlesine hazırlandıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

