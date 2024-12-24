Chido Kasırgası Mozambik'te Yıkıma Neden Oldu

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MAPUTO, 24 Aralık (Xinhua) -- Mozambik'in kuzeyinde karaya çıkan şiddetli bir tropikal siklon olan Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükselirken, 868 kişi yaralandı ve 680.000'den fazla kişi etkilendi.

Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü'nden pazartesi günü açıklanan son verilere göre aralarında Cabo Delgado, Nampula ve Niassa'nın da bulunduğu Mozambik'in kuzey bölgeleri şiddetli sağanak yağış, fırtına ve selden büyük zarar gördü.

Enstitünün son açıklamasına göre ülkede kasırga nedeniyle 250 okul, 89 kamu binası ve 52 sağlık tesisinin yanı sıra 150.000'den fazla ev yıkıldı ya da kısmen hasar gördü. Yaklaşık 110.000 öğrenci ise kasırgadan olumsuz etkilendi.

Hükümet, evsiz kalanlar için 1.349 kişiyi kapsayan iki acil durum barınma merkezi kurdu.

5 Aralık'ta Hint Okyanusu'nun üzerinde oluşan Chido Kasırgası, Fransa'nın deniz aşırı toprağı Mayotte'yi harap ettikten sonra 15 Aralık'ta Mozambik'te karaya çıktı ve geçtiği her yerde yıkıma sebebiyet verdi.