Chikli'nin Ateşkesi Değerlendirmesi

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin "hata" olduğunu savunarak sürme olasılığının yüzde 50 olduğunu iddia etti.

İktidardaki Likud Partisi'nden Bakan Chikli, bir İsrail radyosuna verdiği röportajda, saldırılardaki duraklamanın uzun sürmeyeceğini söyledi.

Chikli, "Bu zamanda ateşkes ilan etmenin bir hata olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullanarak ateşkesin sürme ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdiğini kaydetti.

İran'a saldırılarda başarılı olduklarını savunan Chikli, "ABD ve İsrail'in başarısız olduğunu söyleyenlerin sol görüşlü yorumcular" olduğunu iddia etti.

Chikli, "İran bölgesel güç statüsünü kaybetti." diyerek "Gazze'de, kuzeyde ve Orta Doğu'da yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığını" savundu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.