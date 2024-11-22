China Telecom Gulf Riyad'da Faaliyete Geçti - Son Dakika
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China Telecom Gulf Riyad'da Faaliyete Geçti

China Telecom Gulf, Suudi Arabistan'da 5G ve yapay zeka hizmetleri sunacak. İşbirlikleri geliştirildi.

22.11.2024 12:48
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RİYAD, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in üç telekom devinden biri olan China Telecom'a bağlı China Telecom Gulf şirketi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da resmen faaliyete geçti.

Perşembe günü gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan China Telecom Şirketi İcra Direktörü Liu Guiqing, şirketin 5G, bulut bilişim ve yapay zeka alanlarındaki güçlü yönlerini Suudi işletmeler, kurumlar ve tüketicilere iletişim ürünleri ve hizmetleri sunmak üzere kullanacağını söyledi.

Çin Sanayi ve Ticaret Bankası Riyad Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Fawaz Mshaal Alshaalan, China Telecom Gulf'un kurulmasının Suudi Arabistan'daki işletmelerin dijital dönüşümünün desteklenmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sunduğu temel hizmetler arasında bulut bilişim, kuantum teknolojisi ve özelleştirilmiş 5G ağları bulunan China Telecom'un halihazırda 42 ülke ve bölgede şubesi bulunuyor.

Açılış töreninde China Telecom Gulf ve Saudi Telecom şirketi arasında nesnelerin interneti alanında işbirliğini derinleştirmek üzere de bir anlaşma imzalandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dijital Dönüşüm, Suudi Arabistan, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Riyad, Gulf, Son Dakika

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