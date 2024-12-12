Cho Kuk'a İki Yıl Hapis Cezası

SEUL, 12 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore parlamentosunda konuşma yapan Cho Kuk, 10 Nisan 2024.
Güney Kore Yüksek Mahkemesi, perşembe günü küçük muhalefet partisi Yenilik Partisi'nin lideri ve eski Adalet Bakanı Cho Kuk'u iki yıl hapis cezasına çarptırdı.
Çocuklarının okula giriş sınavlarında yolsuzluk yapmakla suçlanan ve milletvekilliğini kaybeden Cho'nun, kısa süre içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)
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