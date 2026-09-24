Choe Son Hui nükleer silahları sonsuza kadar koruyacaklarını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Choe Son Hui nükleer silahları sonsuza kadar koruyacaklarını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, nükleer silahlardan arınma çağrılarını reddetti ve ülkesinin nükleer silahlarını tüm çağlar boyunca koruyacağını duyurdu. Choe, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın New York'taki üçlü görüşmelerini eleştirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yönündeki çağrıları reddederek ülkesinin nükleer silahlarını "tüm çağlar boyunca sonsuza kadar koruyacağını" bildirdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Choe, Güney Kore, ABD ve Japonya arasında New York'ta düzenlenen üçlü görüşmeleri eleştirdi.

Üç ülkenin Kuzey Kore'nin tamamen nükleer silahlardan arındırılması yönündeki kararına değinen Choe, "Kuzey Kore Dışişleri Bakanı olarak, devletimizin her durumda geri döndürülemez olan ve sonsuza kadar değişmeden kalacak nükleer silahlarını tüm çağlar boyunca koruma konusundaki sarsılmaz iradesini en güçlü şekilde yeniden teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Choe ayrıca, "çatışma ve diyaloğun bir arada varlığının" bazı ülkeler için mümkün olabileceğini ancak bunun Kuzey Kore açısından söz konusu olamayacağını ifade etti.

New York'ta bir araya gelen ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına" yönelik taahhütlerini yinelemişti.

Kuzey Kore'den, geliştirilmiş çok namlulu roketatar sistemi mühimmat testi

Öte yandan Kuzey Kore, 22 Eylül'de geliştirilmiş 240 milimetrelik çok namlulu roketatar sistemine yönelik mühimmat denemesi yaptığını bildirdi.

KCNA'ya göre, "otonom hassas güdüm sistemi" ile donatılan roketler, yörünge uçuş modunda 100 kilometre, kombine süzülüş modunda ise 115 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriGüney KoreKuzey KoreGüvenlikPolitikaNew YorkJaponyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim 8-0’a rağmen yok Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok
Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Bursa’da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 11:48:58. #7.12#
SON DAKİKA: Choe Son Hui nükleer silahları sonsuza kadar koruyacaklarını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei