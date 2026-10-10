CHP, 10 Ekim Gar katliamını 11. yılında da unutmadı, 103 canı andı - Son Dakika
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CHP, 10 Ekim Gar katliamını 11. yılında da unutmadı, 103 canı andı

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CHP, 10 Ekim Gar katliamını 11. yılında da unutmadı, 103 canı andı
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CHP, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11. yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda katliamı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı. Paylaşımda, 10 Ekim 2015'te yitirilen 103 canın saygı ve rahmetle anıldığı, yılların acıyı ve adalet talebini eksiltmediği belirtildi.

(ANKARA) - CHP'den, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Aradan geçen yıllar acımızı da adalet talebimizi de eksiltmedi" denildi.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "10 Ekim 2015'te barış, emek ve demokrasi için Ankara Garı önünde buluşan yurttaşlarımıza yönelik katliamda yitirdiğimiz 103 canımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Aradan geçen yıllar acımızı da adalet talebimizi de eksiltmedi. 10 Ekim'i unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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