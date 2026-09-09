CHP 103. yılını kutluyor; Sarı, Anıtkabir'deki törenler hakkında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP 103. yılını kutluyor; Sarı, Anıtkabir'deki törenler hakkında konuştu

CHP 103. yılını kutluyor; Sarı, Anıtkabir\'deki törenler hakkında konuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin 103. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerle büyük bir coşku içinde yürüdüklerini ve gün boyu çeşitli programların devam edeceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin "Çok güzel bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103'üncü yılını bugün büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye'nin her yerinden partili yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partililer geldi" dedi.

CHP'nin 103'üncü yılı dolayısıyla yapılan "Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti" başlıklı toplantı sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir gün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103'üncü yılını bugün büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye'nin her yerinden partili yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partililer geldi. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan vatandaşlarımız geldi. Çok organik bir kalabalık toplandı bugün Anıtkabir'de, Aslanlı Yol'da. Büyük bir coşkuyla yürüdük. Kendiliğinden gelen arkadaşlarımız, partililerimiz, dostlarımız, yoldaşlarımız vardı.

Bugün gün boyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu arkadaşlarımızla sohbet etme şansımız oldu. Az önce de Sayın Genel Başkan'ın çok güzel bir konuşmasını dinledik. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu, tarihsel misyonunu anlatan hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğumuz duruma ilişkin mesajlarını güçlü bir şekilde içeren konuşmasını dinledik. Çok ilham verici bir konuşmaydı."

Gün boyu etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Sarı, "Saat 17.00'de de bir programımız var. Akşam da bir resepsiyonumuz var. Hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Müslim Sarı, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP 103. yılını kutluyor; Sarı, Anıtkabir'deki törenler hakkında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
İstanbul’da kanlı pusu 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada

17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 17:42:34. #7.13#
SON DAKİKA: CHP 103. yılını kutluyor; Sarı, Anıtkabir'deki törenler hakkında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement