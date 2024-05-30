CHP, 2 Haziran'da 5 seçim çevresinde yarışacak - Son Dakika
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CHP, 2 Haziran'da 5 seçim çevresinde yarışacak

CHP, 2 Haziran\'da 5 seçim çevresinde yarışacak

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, 2 Haziran'da yapılacak seçimlerde 5 seçim çevresinde yarışacaklarını açıkladı. Binici, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimleri kazanacaklarını ve Akpazar ile Büyükkarıştıran'da da iddialı olduklarını belirtti.

30.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:36
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(ANKARA)- Vatandaşlar, 2 Haziran Pazar günü 7 seçim çevresinde belediye başkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek. CHP'nin 5 seçim çevresinde yarışacağını açıklayan CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimleri kazanacaklarını dile getirerek, "Akpazar ve Büyükkarıştıran'da da iddialıyız" dedi.

Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Güneykaya beldesi, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Akpazar beldesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesi ve Aksaray Merkez ilçesinin Sağlık beldesinde seçmenler 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidecek.

2 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, yedi seçim çevresinden beşinde seçime girdiklerini söyledi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçmenlerin sandık güvenliğine ilişkin endişeleri olduğunu kaydeden Çiftçi Binici, sandık güvenliğini sağlayacaklarını ve kazanacaklarını kaydetti.

"Uzun yıllar sonra Kayseri'de dört ilçeyi artık Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yönetecek" diyen Çiftci Binici, "Bu dört ilçeden birisi de Pınarbaşı. Pınarbaşı'da seçimin hangi koşullarda iptal edildiğini tüm seçmen biliyor. Milletvekillerimiz, Parti Meclisi Üyelerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. 31 Mart'ta kazandığımız Pınarbaşı'nı 2 Haziran'da tekrar kazanacağız. Akpazar ve Büyükkarıştıran'da da iddialıyız. 2 Haziran'da yeni bir seçim başarısı kazanacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Büyükkarıştıran, Pınarbaşı, Akpazar, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

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