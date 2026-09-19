CHP, 2027'de başkanlara performans karnesi verecek, başarısız başkan aday olmayacak - Son Dakika
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CHP, 2027'de başkanlara performans karnesi verecek, başarısız başkan aday olmayacak

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CHP, 2027\'de başkanlara performans karnesi verecek, başarısız başkan aday olmayacak
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin yerel yönetim yol haritasını açıkladı. Sonbaharda belediye başkanları ve meclis üyeleriyle toplantılar yapılacak; 2027'de performans karnesi uygulanacak, başarısız başkanlar yeniden aday gösterilmeyecek.

Haber: Feyaz ÇANAK/ Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin yerel yönetimlere ilişkin oluşturduğu yeni yol haritası doğrultusunda sonbaharda belediye başkanları ve meclis üyeleriyle toplantılar yapılacağını, 2027'de ise belediye başkanlarının performanslarının ölçüleceğini belirterek, "Belediye başkanlarımıza karne vermek istiyoruz. Başarısızsa bir daha aday olmayacak" dedi.

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, CHP'nin yerel yönetimlere ilişkin 2027 yol haritasını açıkladı. Sarı, sonbaharda belediye başkanları ile belediye ve il genel meclis üyelerinin katılacağı toplantılar yapılacağını, 2027'de ise yerel yönetim programı ve yerel yönetim reformu çalışmaları yürütüleceğini bildirdi. Sarı ayrıca belediye başkanlarının performanslarının ölçülebilir kriterlerle değerlendirileceğini ve yeniden adaylık süreçlerinde bu performansın dikkate alınacağını söyledi.

CHP'nin yerel yönetimlere ilişkin çalışmalarını ANKA Haber Ajansı'na anlatan Sarı, 16 Eylül'de gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında son üç ayda yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini ve önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası oluşturduklarını söyledi.

Yerel yönetimlere ilişkin çalışmaların sonbahar ve 2027 programı kapsamında sürdürüleceğini belirten Sarı, "Sonbaharda biz hep yapmayı istediğimiz bir belediye başkanları toplantısı yapacağız. Aynı zamanda belediye meclis üyeleriyle ilgili olarak da Türkiye'yi 13 alt bölgeye böldük ve bu 13 alt bölgede belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleriyle bölge toplantıları yapacağız" ifadelerini kullandı.

2027 yılında yerel yönetimlere ilişkin bir dizi çalışma yapacaklarını, bunların başında da yerel yönetim programının geldiğini söyleyen Sarı, CHP'nin yerel yönetimlere ilişkin ayrı bir programının olmadığını ifade ederek, "Yerel yönetimlerde son derece önemli politikaları yasalaştırmak ve bir referans noktası oluşturabilmek açısından kendi yerel yöneticilerimize bir yerel yönetim programı çalışması yapacağız" dedi.

Yerel yönetim reformu konusunda da çalışma yapacaklarını belirten Sarı, "Zaten hükümetin ve parlamentonun gündeminde böyle bir çalışma var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel yönetimleri çok önemsediğimizi gösterir biçimde bir yerel yönetim reformu alternatifi oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

CHP'DEN BELEDİYE BAŞKANLARINA PERFORMANS SİSTEMİ

2027 programları kapsamında belediye başkanlarının performanslarının değerlendirilmesine yönelik bir sistem de oluşturacaklarını açıklayan Sarı, performans sisteminin aday belirleme sürecinde etkili olacağını söyledi. Daha önce aday belirleme süreçlerinde yaşanan sorunlara işaret eden Sarı, "Belediye başkanlarımızla ilgili bunlara karne vermek istiyoruz. Yani özellikle aday belirleme süreçlerinde biliyorsunuz çok talihsiz süreçler yaşadık CHP olarak. Yani başka partiye, özellikle AKP'ye geçişler, aday belirleme süreçleriyle ilgili öz eleştiriler de yapmıştık bu süreçte. Bu adayları belirleyen arkadaşlarımızın da öz eleştirileri yapmasını istiyorduk" dedi.

Oluşturulacak sistemle belediye başkanlarının belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaştığının ölçüleceğini belirten Sarı, "Daha somut, daha objektif, daha ölçülebilir bazı kriterler oluşturabilmek açısından bir performans yönetimi sistemi oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına verilecek performans karnesinde hangi kriterleri uygulayacaklarından da söz eden Sarı, "Proje yönetimi, para yönetimi, insan kaynağı yönetimi, halkla ilişkiler gibi birçok önemli konuda, belirlediğimiz konularda objektif kriterlerde ölçülebilir hedefler koyup bu hedeflere bu belediye başkanlarının ne kadar yakınsadığını, ne kadar uyduğunu ölçmek istiyoruz. Belediye başkanlarımızla ilgili bunlara karne vermek istiyoruz" diye konuştu.

Performans sisteminin yeniden adaylık sürecinde belirleyici olacağını söyleyen Sarı, "O belediye başkanı da bilecek ki bu performansa göre bir daha aday olup olmayacağı belli olacak. Başarısızsa bir daha aday olmayacak. Objektif, kişiye bağlı olmayan, onun adamı, bunun adamı olduğu için seçilmeyen, gerçekten bizim belirlediğimiz kriterlere uygun hareket ettiği sürece o görevi yapabilecek belediye başkanları seçmek istiyoruz" dedi.

Belediye başkanları ile partinin kuracağı ilişkiye ilişkin daha net bir çerçeve çizmeyi hedeflediklerini anlatan Sarı, "Belediye başkanlarımız parti politikalarını uygulayacak. Onu belirleyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Dolayısıyla biz bir programla hem belediye başkanlarımızın programlarının uygulamalarının içeriklerini belirlemiş oluyoruz, çerçevelemiş oluyoruz. Hem de bu belediye başkanlarımızın siyasal aidiyetlerini çok daha net biçimde çizecek bir mekanizma geliştirmek istiyoruz. Bir belediye başkanının bir dahaki dönem neden yeniden belediye başkanı adayı gösterileceğine ilişkin bir referans noktası oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN BÜROKRASİ HAVUZU HAZIRLIĞI

CHP'nin 2027 yılı içerisinde yapmayı planladığı çalışmalardan birinin de belediyelerin üst düzey yönetimlerinde görev alabilecek liyakatli kadroların belirlenmesine yönelik bürokrasi havuzu oluşturmak olduğunu belirten Sarı, "Daha liyakatli kadroları, belediyelerin üst düzey yönetimlerini tavsiye edebilecek bir bürokrasi havuzu, bir bürokratlar havuzu oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.

Sarı, söz konusu çalışmanın hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerini kapsayacağını belirterek, CHP'nin 2027 boyunca yerel yönetimlere ilişkin farklı alanlarda çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
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