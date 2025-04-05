CHP 21. Olağanüstü Kurultayı Başlıyor - Son Dakika
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CHP 21. Olağanüstü Kurultayı Başlıyor

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CHP, 'İrade Milletindir' temasıyla kurultay düzenliyor. Miting ve imza kampanyası da olacak.

05.04.2025 14:21
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Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla yarın Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultay için salonda hazırlıklar başladı. Çalışmaları yerinde takip eden CHP Genel Başkanı Burhanettin Bulut, "Kurultayımız kimseye kapalı değil, açık. Ancak salonda oylama olacağı zaman kapalı. Onun dışında da yine Ankara'da bulunduğumuz yerde saat 16.00'da miting düzenliyoruz, yan tarafta park alanında. Hem Ankaralı hemşehrilerimizi hem de Türkiye'nin dört bir yanından kurultaya gelen partililerimizi mitingimize de davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla yarın saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kurultay için hazırlıklar başladı. Kültür Merkezi'nin dışında CHP bayrakları asıldı. Salon girişine "21. Olağanüstü Kurultay. İrade Milletindir" yazılı arka fonlar konuldu. Basın yayın kuruluşları için yayın ve röportaj yapabilecekleri alan ayrıldı. Kurultayın ardından saat 16.00'daki Ankara Mitingi için CHP otobüsü alana getirildi. Vatandaşların alana girebilmesi için Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin yanındaki park alanına barikatlar kuruldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da hazırlıkları yakından takip etti.

Mitinge davet...

Bulut, yarınki Kurultay'ın hazırlıklarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Yarın delegelerimiz gelecek. Onların böyle rahat bir ortamda genel başkanları dinlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bir tarafıyla ses düzeni, görsel görüntüleri göründürebilmek için planlamalar yapıyoruz. Ama burada asıl şey şu; çokça telefon geliyor 'Biz salona gelebilecek miyiz' diye. Bu bir olağanüstü kurultay. Sonuçta çok hızlı almış bir karar. Mevcutta var olan en büyük salonu kiraladık. Normalde de kurultaylarda delegeler oy kullanır. O yüzden de salona genelde delege daha izole konur. Çünkü oylama yapılacaktır. Hem oylamanın sağlıklı olması açısından hem de sonuçta delegeler karar veriyor o açıdan salonda yeterince yer yok. Ancak salon dışında olabileceği yerimiz var. Kurultayımız kimseye kapalı değil, açık. Ancak salonda oylama olacağı zaman kapalı. Onun dışında da yine Ankara'da bu bulunduğumuz yerde saat 16.00'da miting düzenliyoruz. Hemen yan tarafta park alanında. Hem Ankaralı hemşehrilerimizi hem de Türkiye'nin dört bir yanından kurultaya gelen partililerimizi 16.00'daki mitingimize de davet etmiş oluyoruz."

"Ekrem Başkan'ın özgürlüğü ve erken seçim için o imzaları burada da alacağız"

Bulut, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim için başlatılan imza kampanyası için vatandaşların vatandaşların imza verebileceğini de belirterek, "İmza kampanyasını başlattık. Genel Başkanımız onu Trabzon'da bayramın ilk günü ilan etti. Ancak kurultay hazırlıkları bir tarafıyla işte gündem yoğunluğu örgütlerimiz o konuda henüz tam çalışmaya başlamadı. Kurultaydan sonra insanlar yine mesaj atıyor 'Biz imza atmak istiyoruz, nerede imza atacağız' diye. Kurultaydan sonra örgütlerimiz il, ilçelerde, önemli caddelerde, kalabalık caddelerde imza kampanyaları düzenleyecek. Orada toplum merak etmesin mutlaka ona ulaşacağız. Her kalabalıkta, her toplantıda imza föylerimizi açacağız. Bugün de kurultayın olduğu gün de dahil olmak üzere imza föylerimiz açılacak. Ekrem Başkan'ın özgürlüğü ve erken seçim için o imzaları burada da alacağız. İlçe örgütlerimiz, il örgütlerimiz, genel merkezimiz hepsinde imza föyleri olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İmza Kampanyası, Etkinlikler, Yenimahalle, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP 21. Olağanüstü Kurultayı Başlıyor - Son Dakika

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