CHP 38. Kurultayı'nın İptali Davası Reddi - Son Dakika
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CHP 38. Kurultayı'nın İptali Davası Reddi

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin Lütfü Savaş'ın açtığı iptal davasında, mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması talebini reddetti.

19.02.2025 17:24  Güncelleme: 18:24
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Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP 38'inci Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davada, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi Kurultay'da oluşan mevcut yönetimin tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması talebini reddetti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bunun üzerine CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da 38'inci Genel Kurul'un iptali istemiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Lütfü Savaş, açtığı davada, Genel Kurul'un iptalinin yanı sıra genel kurulda oluşan mevcut yönetimin görevden uzuklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir isteminde bulundu.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, verdiği ara karar ile söz konusu talebi reddetti. Kararda, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 - 5 Kasım 2023 tarihlerde gerçekleştirilen Genel Kurul ile oluşturulan mevcut yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmişir" denildi.

Mahkemenin ara kararında, "İhtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelendiğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı, ayrıca uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette ihtiyati tedbir de uygulanamayacağı, açıklanan ilkeler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389 ve devamı maddelerindeki düzenlemelere göre ihtiyati tedbir talebinin yerinde olmadığı" vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP 38. Kurultayı'nın İptali Davası Reddi - Son Dakika

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