CHP Aday Adayı İmamoğlu'nun Diploması Protesto Edildi: Öğrencilere Polis Müdahalesi

(İZMİR) - CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilerek gözaltına alınmasını protesto eden Dokuz Eylül Üniversiteleri öğrencilerine, polis biber gazı ve TOMA'larla sert şekilde müdahale etti. Müdahalede bir öğrenci yaralanırken 10 öğrenci gözaltına alındı.

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilerek gözaltına alınmasının ardından İzmir'de başlayan protestolar devam ediyor.

Kararı protesto eden Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Üniversitenin Tınaztepe Ana Yemekhanesi önünde bir araya gelen öğrenciler kampüs dışına "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kurtuluş yok ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Gün gelecek devran dönecek" sloganlarıyla yürüdüler.

Kampüs kapısında konuşlanan polis ve çevik kuvvet öğrencilerin önüne barikat kurarak geçişlerini engelledi. Yürüyüşlerine devam etmek isteyen öğrencilere polis, biber gazı ve gazlı TOMA suyu ile müdahale etti.

Müdahalelerin artmasının ardından öğrenciler ve polis arasında arbede yaşandı.

Polisin sert müdahalesinde bir öğrenci yaralanırken 10 öğrenci gözaltına alındı.

Öğrencilere destek vermek için alana gelmek isteyen Emek ve Demokrasi Güçleri ile Ege Üniversitesi öğencileri de polisin engeliyle karşılaşırken grupların bir araya gelmesi kolluk kuvvetleri tarafından engellendi.

Müzakereyle izin verildi

Öğrenciler sert müdahalenin ardından şarkılar söyleyerek oturma eylemine başlarken CHP YDK üyesi Özkan Tice ve CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, yanlarındaki heyetle birlikte öğencilerin yanına geldi.

CHP heyetinin polisle yaptığı müzakerenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin diğer gruplarla buluşmasına izin verildi.

Öğrenciler, polisin oluşturduğu koridordan geçerek kendilerine destek vermek isteyenlerle bir araya geldi.

Öğrencilerden 'güvenlik' tepkisi

Öte yandan; üniversite öğrenciler, kampüsün uzun süredir otobüs garajı olarak kullanılması ve giriş çıkışların denetlenmeyip öğrencilerin eylemlerinde kendilerine yönelik sıkı güvenlik tedbirleri uygulanmasına tepki gösterdiler.