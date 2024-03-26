CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, Belediye\'nin Posterlerini Söktüğünü İddia Etti

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CHP Adıyaman Milletvekili ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin Cumhuriyet, Sümerevler ve Eskisaray mahallelerinde bulunan kendisine ait posterleri söktüğünü belirterek "Bütün adaylara çağrımdır; posterlerini göndersinler, seçim karargahıma asacağım" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada; Adıyaman Belediyesi tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1561 sayılı kararlarına aykırı biçimde kendisine ait posterlerin kaldırıldığını söyledi. Tutdere, şöyle konuştu:

"POSTERLERİMİ KALDIRABİLİRSİNİZ AMA GÖNÜLLERDEKİ TUTDERE'Yİ KALDIRAMAZSINIZ"

"Bizler sükunetle, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkese de tüm partilerden de aynı nezaketi ve aynı duyarlılığı bekliyoruz. Dün gece saat 00.00'da Adıyaman Belediyesi posterlerimize bir operasyon yaparak bazı bölgelerde afişlerimizi kaldırdı. Belediyeye de diğer partili arkadaşlara da sesleniyorum: Biz birbirimize tahammül edeceğiz. Biz hepimiz hemşehriyiz. Diğer partililer hakkında da karar var, kimse o karara uymadı. Sadece Tutdere'nin posterini kaldırıyorlar. Siz Tutdere'nin posterini kaldırabilirsiniz ama gönüllerdeki Tutdere sevgisini asla kaldıramazsınız.

O kardeşlerimize çağrı yapıyorum. Duysunlar, biz herkesi seviyoruz, bütün adayların posterlerini göndersinler, seçim karargahıma asacağım. Biz herkesi seviyoruz, hoşgörümüzle herkesi, bütün hemşehrilerimizi başımızın tacı yapıyoruz. Ben hepinizi seviyorum, birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman'ımıza sahip çıkacağız. Seçimi kazanacağız, Adıyaman değişecek, hepiniz hizmetle buluşacaksınız.