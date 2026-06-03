CHP, AK Parti'ye Protesto Düzenledi - Son Dakika
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CHP, AK Parti'ye Protesto Düzenledi

03.06.2026 19:04
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CHP Grubu, TBMM'de AK Partili Cüneyt Yüksel'in konuşmasını protesto etti, tansiyon yükseldi.

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - CHP Grubu'nun, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının araştırılması amacıyla verdiği araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri esnasında CHP grubu, AK Partili Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'in konuşmasını sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Kanun teklifi görüşmeleri öncesinde partilerin önergeleri görüşüldü. CHP Grubu, "Türkiye'de darbeler, demokrasiye müdahaleler ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının araştırılması amacıyla" Meclis'e araştırma önergesi verdi.

AK Parti adına CHP'nin önergesi üzerine Genel Kurul kürsüsüne AK Partili Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel çıktı. Yüksel'in konuşmasına başladığı andan itibaren CHP Grubu, Yüksel'i sıralara vurarak tepki gösterdi.

Genel Kurul'da tansiyon, Yüksel'in konuşması boyunca yükseldi. Yüksel'in konuşması sona erdiğinde CHP milletvekilleri yoklama talep etti. Toplantı yeter sayının bulunamaması üzerine Adan, toplantıya 15 dakika ara verdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cüneyt Yüksel, Tansiyon, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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