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CHP, Anayasal Düzene Sahip Çıkmak İçin Tandoğan'da Buluşuyor - Son Dakika
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CHP, Anayasal Düzene Sahip Çıkmak İçin Tandoğan'da Buluşuyor

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yargı içinde çıkarılan krize karşı anayasal düzene sahip çıkmak amacıyla pazar günü Tandoğan'da miting düzenleneceğini açıkladı. Tüm yurttaşlar davet edildi.

11.01.2024 - 16:51,  Güncelleme: 17:01
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CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Yargı içinde kasten çıkarılan bir krize karşı anayasal düzene sahip çıkmak için pazar günü Tandoğan'da buluşuyoruz. Tüm yurttaşlarımızı pazar günü saat 13.00'te Tandoğan'da bizlerle buluşmaya, anayasal düzene sahip çıkmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP'nin pazar günü, Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak "Sahip Çıkıyoruz" mitingine çağrı yaptı. Gökçen, şunları söyledi:

"Anayasanın 153. maddesi çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yargı içinde kasten çıkarılan bir krize karşı anayasal düzene sahip çıkmak için pazar günü Tandoğan'da buluşuyoruz. Genç arkadaşlarım, her gün canından endişe eden kadınlar, Türkiye'nin geleceğine dair kaygı sahibi olan tüm hukukçular, hukuk öğrencileri; hepinizi, tüm yurttaşlarımızı pazar günü saat 13.00'te Tandoğan'da bizlerle buluşmaya, anayasal düzene sahip çıkmaya davet ediyoruz."

CHP, Anayasal Düzene Sahip Çıkmak İçin Tandoğan\'da Buluşuyor
Kaynak: ANKA
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