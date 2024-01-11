CHP, Anayasal Düzene Sahip Çıkmak İçin Tandoğan\'da Buluşuyor

Hayatı boyunca sadece bir kez evlendi! Aydan Şener neden boşandığını ilk kez anlattı

Ankara\'da sürpriz zirve! Masada iki önemli konu var

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Yargı içinde kasten çıkarılan bir krize karşı anayasal düzene sahip çıkmak için pazar günü Tandoğan'da buluşuyoruz. Tüm yurttaşlarımızı pazar günü saat 13.00'te Tandoğan'da bizlerle buluşmaya, anayasal düzene sahip çıkmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP'nin pazar günü, Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak "Sahip Çıkıyoruz" mitingine çağrı yaptı. Gökçen, şunları söyledi:

"Anayasanın 153. maddesi çok açık. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yargı içinde kasten çıkarılan bir krize karşı anayasal düzene sahip çıkmak için pazar günü Tandoğan'da buluşuyoruz. Genç arkadaşlarım, her gün canından endişe eden kadınlar, Türkiye'nin geleceğine dair kaygı sahibi olan tüm hukukçular, hukuk öğrencileri; hepinizi, tüm yurttaşlarımızı pazar günü saat 13.00'te Tandoğan'da bizlerle buluşmaya, anayasal düzene sahip çıkmaya davet ediyoruz."