CHP'den Gözaltıya Tepki: 'Hukuk Devleti İlkesine Aykırı'

09.04.2026 20:59
İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan CHP İl Başkanı Ümit Erkol'a karşı partinin tepkisi büyüyor. Parti yetkilileri, gözaltının hukuka aykırı olduğunu savunarak mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanırken, soruşturma Ankara'ya sıçradı ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı. CHP heyeti, bu gözaltıya tepki göstermek amacıyla bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. İl sekreteri Yüksel Işık, açıklamada, Erkol'un şafak operasyonu ile gözaltına alınmasının hukuk devleti ilkesine sığmadığını ve partinin iktidara yürüyüşünü engellemeye yönelik olduğunu belirtti.

Işık, bu operasyonların hukuka olan inancı zedelediğini vurgulayarak, partinin yükselen grafiğini olumsuza çevirmek istendiğini ifade etti. Ayrıca, Erkol'un adresinin ve kimliğinin bilinmesine rağmen gözaltına alınmasının hukukun evrensel ilkelerine aykırı olduğunu, usulüne uygun ifade çağrısı yapılması halinde bunun mümkün olabileceğini söyledi. CHP olarak, hukuk önünde hesap veremeyecekleri hiçbir işin içinde olmadıklarını ve iktidarın operasyonları karşısında diz çökmeyeceklerini dile getirdi.

Parti, İl Başkanı'nın serbest bırakılacağı vakte kadar mücadeleyi sürdüreceğini, il binasının ışıklarının açık kalacağını ve 24 saat görevin başında olacaklarını açıkladı. Genel Başkan'ın öncülüğünde, her kademeden örgütün sandıktan halkın iktidarı çıkana dek geri adım atmadan mücadele edeceği vurgulandı. Son olarak, 'Getirin sandığı, millet versin kararını' mesajı verildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

21:35
Resmi açıklama geldi İşte Asensio’nun sakatlığı
Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:52
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
