CHP'den Gözaltıya Tepki: 'Hukuk Devleti İlkesine Aykırı'

İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanırken, soruşturma Ankara'ya sıçradı ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı. CHP heyeti, bu gözaltıya tepki göstermek amacıyla bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. İl sekreteri Yüksel Işık, açıklamada, Erkol'un şafak operasyonu ile gözaltına alınmasının hukuk devleti ilkesine sığmadığını ve partinin iktidara yürüyüşünü engellemeye yönelik olduğunu belirtti.

Işık, bu operasyonların hukuka olan inancı zedelediğini vurgulayarak, partinin yükselen grafiğini olumsuza çevirmek istendiğini ifade etti. Ayrıca, Erkol'un adresinin ve kimliğinin bilinmesine rağmen gözaltına alınmasının hukukun evrensel ilkelerine aykırı olduğunu, usulüne uygun ifade çağrısı yapılması halinde bunun mümkün olabileceğini söyledi. CHP olarak, hukuk önünde hesap veremeyecekleri hiçbir işin içinde olmadıklarını ve iktidarın operasyonları karşısında diz çökmeyeceklerini dile getirdi.

Parti, İl Başkanı'nın serbest bırakılacağı vakte kadar mücadeleyi sürdüreceğini, il binasının ışıklarının açık kalacağını ve 24 saat görevin başında olacaklarını açıkladı. Genel Başkan'ın öncülüğünde, her kademeden örgütün sandıktan halkın iktidarı çıkana dek geri adım atmadan mücadele edeceği vurgulandı. Son olarak, 'Getirin sandığı, millet versin kararını' mesajı verildi.