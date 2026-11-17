(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile belediye meclis üyeleriyle birlikte Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Keçiören'deki belediye hizmetleri ve yerel yönetim çalışmaları ele alındı.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, beraberindeki parti heyetiyle Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı ziyaret etti. Yıldırım, ziyarete ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Ankara İl Başkanlığı olarak; il yöneticilerimiz, Keçiören İlçe Başkanımız, ilçe yöneticilerimiz, kadın ve gençlik kollarımız ile belediye meclis üyelerimizle birlikte Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret ettik Keçiören'de yürütülen belediye hizmetleri ve yerel yönetim çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz."