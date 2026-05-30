Özel: Bu mesele Erdoğan ile milletin meselesidir

30.05.2026 15:27
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşmada, partisine yönelik müdahaleleri eleştirerek, 'Bu mesele CHP'nin iç meselesi değil, Erdoğan ile milletin meselesidir' dedi. Ayrıca, seçimle iktidarı değiştirme umuduna müdahale edildiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşmasında, "Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Özgür Özel- Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bayramlaştı. Özel, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, "Bugün buraya yeniden birbirimize sarılmaya, yeniden umuda sarılmaya, hep beraber dostlarımıza birbirimizi, dost olmayanlara kararlılığımızı göstermeye geldik" dedi. Özel şunları kaydetti:

"KÖTÜCÜL BİR AKIL SEÇİMLE İKTİDARI DEĞİŞTİRME UMUDUNA MÜDAHALE ETMEKTE"

"Değerli Ankaralılar, sizi anlıyorum, öfkenizi anlıyorum. Ancak bugün öfke sözleri değil, umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür. Partimiz kurulduğu günden beri, tarihi boyunca Sivas Kongresi'nden bugüne kadar çok zor günler geçirdi. Mallarına el konuldu. Partinin kapısı kapatıldı. Partinin genel başkanları hapse atıldı. İl başkanları suikaste uğradı, şehit edildi. Bu partiye her kötülük yapıldı ama hiç kimsenin gücü CHP'ye yetmedi. Tarihte ilk kez cumhurbaşkanlığında bir partinin genel başkanı otururken, 24 yıl boyunca her seçimi kazanmışken hiç seçim kaybetmemişken bu kez CHP, bir partili Cumhurbaşkanı'nı yendiği için yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı için bir güç, devleti elinde tutan kötücül bir akıl, CHP'nin iktidar umuduna, Türkiye'de seçimle iktidarı değiştirme umuduna yani Cumhuriyet'in en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte, Türkiye'nin birinci partisi CHP'nin başına seçilen genel başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmaktır, kayyım getirmektedir."

Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele CHP'nin iç meselesi olsa, keşke bu mesele parti içi bir tartışma olsa. Meseleyi doğru görelim, doğru şekilde ortaya koyalım. Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir. Meydan alabileceğini aldı, doldu, taştı, yollar taştı, sesimizin gidemeyeceği mesafelere ulaştı. Bugün ses sistemi daha güçlü bir otobüsümüz yok, bir telsiz mikrofonumuz yok, bir binamız yok, paramız yok. Ama başkalarında olmayan bir şey var, siz varsınız, siz varsınız, siz varsınız. Siz varsınız."

"O BİNANIN ÖNÜNDE GÖSTERMELİK BİR CILIZ KABALIKLA MEŞRUİYET ARAYIŞI VAR"

Özel, "O binanın önünde AK Parti'den destekle, önünde A Haber'in, TGRT'nin canlı yayın yaptığı, Türkiye'nin dört bir yanından parayla gündüz tarladan çalışacak olanları dahi, 'Yevmiyeni verelim, yemeğini verelim, paranı verelim' diye taşımayla, göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var. Bir tarafta milletin ta kendisi var" dedi. Bu yüzden kıyas kabul etmediğini söyleyen Özel, bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta ise partisine, ülkesine sahip çıkan milyonların olduğunu vurguladı. Özel, "O yüzden şunu herkes bilsin. Biz, sadece ben değil, sadece biz değil, biz hepimiz CHP'yi 47 yıl sonra iktidar yapanlarız, birinci parti yapanlarız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadrolarız. Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz" ifadelerini kullandı. Özel, şöyle konuştu:

"Herkes şunu adı gibi bilsin ki, AK Parti asla demokratik bir seçimi bundan sonra kazanamayacağını biliyor. Bu aziz milletin onları istemediğini biliyor. Bu yüzden Türk milletinin iradesine karşı savaş açmış olanlar AK Parti'nin kara düzenini savunanlardır. Geçen sene 19 Mart günü 15,5 milyon kişinin oy verdiği, 25 milyon kişinin imza verdiği Cumhurbaşkanı adayımız gözaltına alınıp tutuklandığına buna bir 'darbe' demiştim ve bir yıldır hep birlikte 19 Mart darbesine direndik, direnmeye devam ediyoruz. Herkes şunu bilsin ki, saldırı altında olan CHP değildir, milletin iktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır. Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. İktidarı değiştirmek isteyen tüm siyasi partiler, onların seçmenleri saldırı altındadır. İşte bu yüzden bu meseleyi CHP'nin meselesi görmeyen, o atanma siyasetine direnen ve CHP ile dayanışma gösteren tüm siyasi partiler tarihin en doğru yerinde durmaktadırlar."

Elektriğin kesilmesi üzerine Özel, konuşmasına kısa bir ara vermek zorunda kaldı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Haberler, Özgür Özel, Ankara, Güncel, Son Dakika

