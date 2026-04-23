CHP Ankara İl Örgütü'nden Sessiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yürüyüşü - Son Dakika
CHP Ankara İl Örgütü'nden Sessiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yürüyüşü

23.04.2026 20:24  Güncelleme: 21:22
CHP Ankara İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tandoğan Meydanı’ndan Anıtkabir’e sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından konuşan CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık, "Bugün, çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda saldırılara uğradığı, katledildiği bir dönemden geçiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara sesleniyoruz: Çocuklar öldürülürken sessiz kalınmaz, çocuklar öldürülürken feryat edilir. Çocukların güvenceli bir hayat sürebilmesi için gerekli önlemleri almak yerine sessizliğe bürünülüyor" dedi.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tandoğan Meydanı'ndan Anıtkabir'e sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından konuşan CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık, "Bugün, çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda saldırılara uğradığı, katledildiği bir dönemden geçiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara sesleniyoruz: Çocuklar öldürülürken sessiz kalınmaz, çocuklar öldürülürken feryat edilir. Çocukların güvenceli bir hayat sürebilmesi için gerekli önlemleri almak yerine sessizliğe bürünülüyor" dedi.

CHP Ankara İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tandoğan Meydanı'ndan Anıtkabir'e yürüdü. Kahrmanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle sessiz gerçekleşen yürüyüşe, CHP Ankara İl Başkan Vekili ve İl Sekreteri Yüksel Işık, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Parti Meclisi Üyesi Tuğçe Hilal Özkan, CHP Ankara İlçe Başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. "Vatanı korumak çocukları korumaktan başlar" yazılı pankartın açıldığı yürüyüşte Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğrafları taşındı.

Yürüyüşün ardından konuşan CHP Ankara İl Başkan Vekili ve İl Sekreteri Yüksel Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Ancak bugün, çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda saldırılara uğradığı, katledildiği bir dönemden geçiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara sesleniyoruz: Çocuklar öldürülürken sessiz kalınmaz, çocuklar öldürülürken feryat edilir. Çocukların güvenceli bir hayat sürebilmesi için gerekli önlemleri almak yerine sessizliğe bürünülüyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösteren Işık, şunları kaydetti:

"İktidar sessizliğini koruyor. Türkiye, bağımsızlık mücadelesi vererek bugüne gelmiştir. Bağımsızlık mücadelemizin üzerine gölge düşürecek tüm girişimleri, tüm sözleri; küresel güçlerin ve emperyalist hegemonların yaklaşımlarını reddediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihin geleneğini yaşatan bir partidir. 106 yıl önce ne yaptıysak, bugün de aynı direnç, aynı kararlılık ve aynı azimle mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımız için güzel bir gelecek, ülkemiz için özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunun için varız. Dün nasıl mücadele ettiysek, yarın da aynı kararlılıkla ve aynı azimle mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP Ankara İl Örgütü'nden Sessiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yürüyüşü - Son Dakika

21:16
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
20:48
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
20:02
Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
19:18
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı”
Erdoğan'dan resepsiyona damga vuran soru: "Masa sağlam mı?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
SON DAKİKA: CHP Ankara İl Örgütü'nden Sessiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yürüyüşü - Son Dakika
