CHP Ankara İl Örgütü'nden Sessiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yürüyüşü

CHP Ankara İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tandoğan Meydanı'ndan Anıtkabir'e yürüdü. Kahrmanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle sessiz gerçekleşen yürüyüşe, CHP Ankara İl Başkan Vekili ve İl Sekreteri Yüksel Işık, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Parti Meclisi Üyesi Tuğçe Hilal Özkan, CHP Ankara İlçe Başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. "Vatanı korumak çocukları korumaktan başlar" yazılı pankartın açıldığı yürüyüşte Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğrafları taşındı.

Yürüyüşün ardından konuşan CHP Ankara İl Başkan Vekili ve İl Sekreteri Yüksel Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Ancak bugün, çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda saldırılara uğradığı, katledildiği bir dönemden geçiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara sesleniyoruz: Çocuklar öldürülürken sessiz kalınmaz, çocuklar öldürülürken feryat edilir. Çocukların güvenceli bir hayat sürebilmesi için gerekli önlemleri almak yerine sessizliğe bürünülüyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösteren Işık, şunları kaydetti:

"İktidar sessizliğini koruyor. Türkiye, bağımsızlık mücadelesi vererek bugüne gelmiştir. Bağımsızlık mücadelemizin üzerine gölge düşürecek tüm girişimleri, tüm sözleri; küresel güçlerin ve emperyalist hegemonların yaklaşımlarını reddediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihin geleneğini yaşatan bir partidir. 106 yıl önce ne yaptıysak, bugün de aynı direnç, aynı kararlılık ve aynı azimle mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımız için güzel bir gelecek, ülkemiz için özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunun için varız. Dün nasıl mücadele ettiysek, yarın da aynı kararlılıkla ve aynı azimle mücadele edeceğiz."