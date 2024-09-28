CHP Aydın Milletvekili ve Kuşadası Belediye Başkanı, Partililerle Bir Araya Geldi

Güncel

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

CHP Kuşadası İlçe Örgütü ziyaretinde konuşan Bülbül, siyasette şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemine dikkati çekti. Şahıslara ya da kurumlara hakaret içermeyen tüm eleştirilere açık, tüm soruları yanıtlamaya hazır olduklarını ifade eden Bülbül, Başkan Günel'i de tebrik etti.

Günel ise en önemli hedeflerinin CHP'nin genel iktidarını sağlamak olduğunu belirterek, "1 Kasım'ı milat olarak kabul edecek; sanki ertesi gün erken seçim olacakmışçasına yoğun bir tempo içerisine girecek ve her an teyakkuzda olacağız. Bunu da Genel Merkez'imizden, milletvekillerimizden ve örgüt üyelerimizden aldığımız güçle hep beraber başaracağız" dedi.