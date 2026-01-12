CHP Başakşehir İlçe Başkanı Kayabaşı: Planlarda Yeşil Alan Olan, Çam Ağaçlarıyla Dolu Yamaçlar; Otopark Bahanesiyle Betona Gömülmek İsteniyor

(İSTANBUL) Başakşehir Belediyesi'nin Bahçeşehir Gölet mevkiinde yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik yeşil alanın otoparka dönüştürülmek istenmesine CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı ve partililer tepki gösterdi. Kayabaşı yaptığı açıklamada "Yeni bir ihanet: Yeşil alanı otoparka çevirme girişimi. Şimdi bu rant ve talan düzenine bir ihanet daha ekleniyor. Planlarda yeşil alan olan, çam ağaçlarıyla dolu yamaçlar; otopark bahanesiyle betona gömülmek isteniyor. Bu meseleyi sadece 'otopark sorunu' gibi gösterenlere sesleniyoruz: Asıl amaç; bugün otopark, yarın yeniden beton ve yeni müteahhitler için zemin hazırlamaktır. Bunu çok iyi biliyoruz. CHP ve halk olarak bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Uzun süredir tartışmaların odağında olan uluslararası Habitat Ödülü sahibi Bahçeşehir Gölet, yine tartışmaların odağında. Yaklaşık olarak 3 bin 500 metrekarelik yeşil alanın otoparka dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalara CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, partililer ve STK'lar tepki gösterdir. Gölet'te bulunan Kültür Saat Merkezi önünde bir açıklama yapan Kayabaşı şunları söyledi:

"Mahkeme kararlarına rağmen bu dönüşümler gerçekleştirildi"

"Şimdi size bir resim göstereceğim. Eğer Abidin Dino'ya 'ihanetin resmini çiz' deseydik, inanıyorum ki tam da böyle bir resim çizerdi. Bu resme iyi bakın. Çünkü bu resim, Bahçeşehir Belediyesi'nin rant için, talan için yaptığı ihanetin resmidir. Habitat Ödüllü Bahçeşehir ne demektir? Bahçeşehir, Habitat Ödüllü bir yerleşimdi. Peki nedir bu Habitat Ödülü? Bu ödül, Birleşmiş Milletler tarafından; doğayla uyumlu, planlı, yaşanabilir, sürdürülebilir kentlere verilen bir ödüldür. Bahçeşehir, tam da bu niteliklere sahipken; 2009'dan sonra yeşil alanları betonlaştırılan, doğal alanları otoparka dönüştürülen, planlı yapıdan uzaklaştırılan bir yer haline getirildi. Plan ilkeleri yok sayıldı. Mahkeme kararları yok sayıldı. Halkın ve meclisin itirazları yok sayıldı. ve Bahçeşehir, ihanetin tam merkezine dönüştürüldü. İhanet sadece göletle sınırlı kalmadı sadece gölet mi? Hayır. Bahçeşehir'in pek çok noktasında; yeşil alanlar betona açıldı, lojistik alanların planları değiştirilerek konut alanına dönüştürüldü, mahkeme kararlarına rağmen bu dönüşümler gerçekleştirildi.

"Trafikten altyapıya kadar sayısız sorunla baş başa bırakıldı"

Dönemin bakanı, 'Bu asgari alanlar yeşil alan olacak, kimse gözünü dikmesin' derken; aradan çok geçmeden bu alanlar ticari ve konut alanlarına çevrildi. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Katı Atık Tesisi, betonlaşma ve yaşam alanlarının yok edilişi tüm itirazlara, halkın tepkilerine ve mahkeme kararlarına rağmen; Bahçeşehir'in tam kalbine katı atık ve ayıklama tesisi yapıldı. Bahçeşehir'in geleceği olan arsalar; har vurulup harman savrularak, yandaş müteahhitlere verilerek betona gömüldü. Pazar Türk'ü beton bloklara dönüştürürken, Pazar Türk halkını dere kenarına ittiler. ve en önemlisi; STK'ların, derneklerin, halkın ve meclisin itirazlarına rağmen, durdurma kararlarına rağmen, Bahçeşehir Göleti'nin yeşil alanları betona, ranta ve yandaşa peşkeş çekildi. Bahçeşehir, beton kulelerle çevrildi. Havası, doğası, yaşam kalitesi yok edildi. Trafikten altyapıya kadar sayısız sorunla baş başa bırakıldı."

"Yeni bir ihanet: Yeşil alanı otoparka çevirme girişimi"

Yeşil alanı otoparka çevirme girişimiyle yeni bir ihanet sürecinin yaşandığını savunan Kayabaşı şöyle devam etti:

"Şimdi bu rant ve talan düzenine bir ihanet daha ekleniyor. Planlarda yeşil alan olan, çam ağaçlarıyla dolu yamaçlar; otopark bahanesiyle betona gömülmek isteniyor. Bu meseleyi sadece 'otopark sorunu' gibi gösterenlere sesleniyoruz: Asıl amaç; bugün otopark, yarın yeniden beton ve yeni müteahhitler için zemin hazırlamaktır. Bunu çok iyi biliyoruz. CHP ve halk olarak bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Biz; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, meclis grubumuzla, siz değerli Bahçeşehir halkıyla birlikte bu mücadeleyi sokakta da, mecliste de, hukuki alanda dasonuna kadar sürdüreceğiz. Ranta ve betona karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

"Halka gelince yalan, ranta gelince talan"

11 milyar 500 milyon TL'lik bütçeyi kaçak yapıların altına otopark yapmak yerine, en kolay yol olarak yeşili talan etmeye harcadığınızı biliyoruz. Oysa çözüm çok basit yeni ticari alanlar açmayın, açacaksanız da otoparkı milletin yeşiline değil, o yapıların altına yapın. İşte şehircilik, işte sürdürülebilirlik tam olarak budur. Bu zihniyetin adı 'Ne Kadar Oy, O Kadar Hizmet' bu zihniyetin sloganını biliyoruz. Dönemin belediye başkanı ne diyordu? 'Ne kadar oy, o kadar hizmet.' Bugün Sayın Yasin Kartoğlu bu anlayışı daha da ileri götürmüş durumda. 'Ne oyu ne hizmeti, olanı da elinizden alırız.' Bunun en net örneği yüzbinlerce komşumuza hizmet veren, onlarca doktoru olan semt polikliniğimizdir. Tadilat bitti. Deprem raporu alındı, itfaiye raporu alındı malzemeler hazır ama bir yıldır açılmıyor. Mecliste defalarca sormamıza rağmen tek bir net cevap yok. Poliklinik için bir A4 kağıdı asmaya gelince yoklar, ama bir gecede yeşili katletmeye gelince 500 metre barikat kuruyorlar. Halka gelince yalan, ranta gelince talan!

"Rant ve beton düzenine karşı mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz"

Bahçeşehir'i betonla boğma planını çok iyi tanıyoruz. Sağlam villaları yıkıp 15–20 katlı binalar diktiğinizi biliyoruz. Bu meselenin özü ne eğitim, ne sağlık, ne sosyal alan meselesidir. Bu meselenin özü ranttır. Esenyurt'ta gördük yeşilin nasıl yok edildiğini, nüfusun nasıl katlandığını gördük. Bahçeşehir'e de aynısını yapmak istiyorsunuz. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Son sözümüzdür bir zamanlar Cumhurbaşkanı çıkıp, 'Biz İstanbul'a ihanet ettik' diyebilmişti. Şimdi buradan Sayın Yasin Kartoğlu'na sesleniyorum AKP logosunun gölgesinde bu koltuğa geldin. Küçük külliyeler yaptırdın ama erdemi taklit edemedin. Çık ve şunu söyle 'Biz Bahçeşehir'e ihanet ettik.' ve bu ihanete son ver. Aksi halde ilk seçimde bu halk sana gereken cevabı verecektir. O güne kadar da; rant ve beton düzenine karşı mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz"