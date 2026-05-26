CHP Bayramlaşma Heyeti Tüm Partileri Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Bayramlaşma Heyetinde yer alan Hüseyin Yıldız, "Bütün siyasi partileri biz ziyaret edeceğiz. Sıkıntı yok. AK Parti'den başlayarak" dedi.

CHPAydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Yıldız ziyaret sonrası şu açıklamada bulundu:

"Arkadaşlarımızla da görüşmek istemiştik. Sabah 8.00'de gittik. Ben özellikle o gün 8 sefer Ensar Aytekin'i aradım. 8 sefer görüştüm, 'konuşmaya geldiğimizi ve beraber konuşmak istediğimizi' söyledik. Ama üzülerek söylüyorum ilk defa tarihte CHP'nin milletvekilleri genel merkeze alınmadı ve özellikle 8.00'dan sonra oraya polis girmek istedi, bizle ilgisi yok. Çünkü icra müdürü, yani kanun olarak İcra Müdürü geldi oraya girmek istedi ve biz orada polislerin girmesini engelledik. Ne zamana kadar? Saat 15.00'a kadar. Arkadaşlar bizle görüşseydi, biz orada güzellikle çıkacaktık. Orada da o olaylar olmayacaktı. Onun sorumlusu başta grup başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. Yani biz 8 tane, 7 tane milletvekiliyle hiçbir ilgisi yok o işin. Çünkü kanuni olarak icra memurlarını içeri almıyorlar. İçeri almadıkları için de biz zaten 15.00'da geri çekildik. Almadıkları için de böyle bir operasyon yapıldı. Bunun sorumlusu başta Özgür Özel ve arkadaşları. ve tekrar ediyorum CHP tarihinde ilk defa milletvekilleri kendi Genel Merkez'ine giremedi. Polislerin içeri girmesi, oradaki olayların tek sebebi o arkadaşlarımız. Kusura bakmasınlar. Onlar bu şekilde bu hale gelmesinin tek nedeni tekrar ediyorum. Yine başta Özgür Özel ve arkadaşlarımız. Üzülerek söylüyorum."

"ESKİ GRUP BAŞKANVEKİLİ OLDUĞU İÇİN ÖYLE SÖYLÜYORUM"

Bir muhabirin "Özgür Bey'i bahsederken grup başkanı dediniz. Fakat Meclis Başkanlığı'na başvurulacağını, bu toplantının Meclis'te olmadığı için buna itiraz edileceği yönünde iddialar var. Bunu nasıl değerlendirdiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Onu bilemem tabi. O ayrı bir şey ama eski Grup Başkanvekili olduğu için Grup Başkanvekili diyorum ben. Şu an değil yani. Daha önce biliyorsunuz Özgür Bey, genel başkan adayı olmadan önce kendisi Grup Başkanı'ydı hatırlıyorsanız. O yüzden ben 'Grup Başkanı' olarak lanse ediyorum. Yani bizim üzüldüğüm tek nokta orada milletvekilleri kendi partisine giremedi. Çok acı bir şey bu. Yani hiçbir zaman CHP'de böyle bir olay yaşamamıştır."

"BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDECEĞİZ"

"Efendim siz bayramlaşma heyetinde de yer alıyorsunuz CHP'nin program da belli oldu. Hangi partilerle bayramlaşacaksınız" sorusuna Yıldız şunları söyledi:"

"Bütün siyasi partileri biz ziyaret edeceğiz zaten. Sıkıntı yok. AK Parti'den başlayarak. Liste geldi ama bize yüzde 99 hepsini ziyaret edeceğiz. Sıkıntı yok. Bütün siyasi partileri ziyaret edeceğiz."