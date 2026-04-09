CHP'li Üye Boş Oy Atarak Seçimi Kaybettirdi, İtiraf Etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy çoğunluğuna rağmen İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimini AK Parti'ye kaybetmesinin ardından, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, kendi adaylarına boş oy atan parti üyesini tespit ettiklerini ve itiraf ettiğini belirtti. Bilecik İl Genel Meclisinde CHP'nin 10, AK Parti'nin 8, MHP ve İYİ Parti'nin 2'şer sandalyesi bulunuyordu. Seçimde mevcut Başkan Ramazan Kurtulmuş 11, CHP adayı İsmail Hakkı Elmas 9 oy alırken 2 oy boş çıktı, bu da Kurtulmuş'un yeniden başkan seçilmesine neden oldu.

Özdemir, seçim sonrası yapılan araştırmada, küçük sandık nedeniyle oyların üst üste düştüğünü ve sayım sırasında boş oyun İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Gündüz tarafından atıldığının anlaşıldığını açıkladı. Gündüz, itiraf ederek iki kişinin kendisine ekonomik ve iş vaatleriyle yaklaştığını söyledi. Özdemir, Gündüz'ün Disiplin Kuruluna sevk edildiğini ve onurlu davranıp istifa etmesini beklediklerini ifade etti.

Ayrıca, Özdemir bu seçimi şaibeli olarak nitelendirerek, seçilen başkanın meşru olmadığını ve istifa edip seçimin yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Olay, CHP içinde şok etkisi yarattı ve ilgili üyelerin istifa dilekçelerini verdikleri bildirildi.