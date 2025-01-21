CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen otel yangınıyla ilgili heyet görevlendirdi.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığındaki heyet, yangının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunmak ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgede görevlendirildi. Heyette; Bolu Milletvekili Türker Ateş, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Düzce Milletvekili Talih Özcan ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent yer aldı.
Son Dakika › Güncel › CHP, Bolu Kartalkaya'daki Yangın İçin Heyet Görevlendirdi - Son Dakika
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