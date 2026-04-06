CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş: "Bursa Büyükşehir Belediyesine Kayyum Atanamaz"

(BURSA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, tutuklanarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın görevlendirilmesine tepki göstererek, "Bursa Valiliği'nin bugün yaptığı Başkan Vekili ataması bu operasyonun parti devleti operasyonu olduğunu gözler önüne seriyor. Kanunlar açık kanunlar net: Bursa Büyükşehir Belediyesine kayyum atanamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bozbey'in yerine Başkan Vekili seçimi için 9 Nisan'da toplanacak.