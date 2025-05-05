CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Aşure Günü'nün Dini Bayram İlan Edilmesini Önerdi - Son Dakika
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Aşure Günü'nün Dini Bayram İlan Edilmesini Önerdi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Muharrem Ayı’nın 13’üncü günü olan Aşure Günü'nün dini bayram ilan edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sundu.

05.05.2025 13:35
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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Muharrem Ayı'nın 13'üncü günü olan Aşure Günü'nün dini bayram ilan edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasını önerdi. Sarıbal, teklifin gerekçesinde; Hicri takvime göre 10 Muharrem 61 (miladi 10 Ekim 680) tarihinde Kerbela'da Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin şehit edilmesinin Alevi inancında merkezi bir yere sahip olduğunu vurguladı. Alevilerin, Muharrem'in 1'inden 12'sine kadar oruç tuttuğunu ve matem yaşadığını belirten Sarıbal, 13'üncü günün ise aşure pişirilip dağıtılan, kurban kesilen, aile büyüklerinin ziyaret edildiği özel bir gün olduğunu kaydetti.

"Aşure Günü'nün dini bayram ilan edilmesi, toplumsal barışı güçlendirecektir"

Gerekçede, "Alevi inancının önemli bir günü olan Muharrem Ayı'nın 13'üncü gününde Alevilerin de inanç özgürlüklerini yaşaması, Anayasa'nın inanç özgürlüğü ve eşitlik ilkesinin bir gereğidir. Ancak bugüne kadar Alevi vatandaşlarımızın bu inançsal ritüellerini kamusal alanda özgürce ve rahatlıkla yerine getirmelerine imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmamış, kutsal günlerin takvimsel ve yasal çerçevede tanınması sağlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sarıbal, "Aşure Günü'nün dini bayram ilan edilmesi; toplumsal barışı güçlendirecek, inançlar arası saygıyı artıracak ve devletin tüm yurttaşlarına eşit mesafede durduğu yönündeki güveni pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Aşure Günü'nün Dini Bayram İlan Edilmesini Önerdi - Son Dakika

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