CHP'nin Çankırı Mitingi… Cemal Enginyurt: "Kar da Kış da Olsa Biz Söz Verdik; Meydanlardayız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin Çankırı Mitingi… Cemal Enginyurt: "Kar da Kış da Olsa Biz Söz Verdik; Meydanlardayız"

02.01.2026 15:20  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, yeni yılın ilk mitingini Çankırı'da yapacak. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, mitingde emekli, çiftçi, köylü ve gençler için hak arayışında olacaklarını belirtti.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ÇANKIRI) - CHP, yeni yılın ilk "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini yarın Çankırı'da düzenleyecek. Miting hazırlıklarına katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Soğuk da olsa kar da kış da olsa biz karar verdik. Meydanlardayız emekli için, çiftçi için, köylü için, gençler için, öldürülen kadınlar için, mağdur insanlarımız için biz meydanda olmaya devam edeceğiz. Susmayacağız, hakkı söyleyeceğiz, haktan yana olacağız" dedi.

CHP, Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin 78'incisini yarın Çankırı'da gerçekleştirecek. Saat 15.00'te Belediye Meydanı'nda yapılacak miting, 2026 yılının da ilk mitingi olacak.

Miting hazırlıkları için Çankırı'da olan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ahmet Yesevi Camii'nde cemaatle kıldığı cuma namazının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına lokma dağıttı. Enginyurt şöyle konuştu:

"Bugün hem üç ayların ilk haftasındayız hem rahmetli Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay için hem de Ankara Milletvekilimiz Adnan Beker'in rahmetli babası için lokma dağıtalım istedik. Bugün Çankırı'dayız. İnşallah 2026 milletimiz için, devletimiz için, vatanımız için, Türk İslam alemi için güzel bir yıl olur. İnşallah Gazze'de çekilen acılar son bulur, Uygur Türklerinin çektiği zulümler son bulur, inşallah dünyada insanlık barışı, huzuru bulur. Bu 2026 hakikaten büyük isteklere, arzulara gebe. İnşallah güzel şeyler olur diye umut ediyorum.

"Kar da kış da olsa biz söz verdik; meydanlardayız"

Bugün cuma namazı sonrası Çankırı'dayız. Yarın inşallah Genel Başkanımızın saat 15.00'te Çankırı Meydanı'nda mitingi var. 78'inci miting, ona katılacağız. 'Hak, hukuk, adalet' diyeceğiz; 'barış, özgürlük' diyeceğiz. Soğuk da olsa kar da kış da olsa biz karar verdik. Meydanlardayız emekli için, çiftçi için, köylü için, gençler için, öldürülen kadınlar için, mağdur insanlarımız için biz meydanda olmaya devam edeceğiz. Susmayacağız, hakkı söyleyeceğiz, haktan yana olacağız."

Kaynak: ANKA

Cemal Enginyurt, Yerel Haberler, Milletvekili, Etkinlikler, İstanbul, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Çankırı Mitingi… Cemal Enginyurt: 'Kar da Kış da Olsa Biz Söz Verdik; Meydanlardayız' - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:08:24. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Çankırı Mitingi… Cemal Enginyurt: "Kar da Kış da Olsa Biz Söz Verdik; Meydanlardayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.