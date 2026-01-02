CHP'nin Çankırı Mitingi… Cemal Enginyurt: "Kar da Kış da Olsa Biz Söz Verdik; Meydanlardayız"

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ÇANKIRI) - CHP, yeni yılın ilk "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini yarın Çankırı'da düzenleyecek. Miting hazırlıklarına katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Soğuk da olsa kar da kış da olsa biz karar verdik. Meydanlardayız emekli için, çiftçi için, köylü için, gençler için, öldürülen kadınlar için, mağdur insanlarımız için biz meydanda olmaya devam edeceğiz. Susmayacağız, hakkı söyleyeceğiz, haktan yana olacağız" dedi.

CHP, Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin 78'incisini yarın Çankırı'da gerçekleştirecek. Saat 15.00'te Belediye Meydanı'nda yapılacak miting, 2026 yılının da ilk mitingi olacak.

Miting hazırlıkları için Çankırı'da olan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ahmet Yesevi Camii'nde cemaatle kıldığı cuma namazının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına lokma dağıttı. Enginyurt şöyle konuştu:

"Bugün hem üç ayların ilk haftasındayız hem rahmetli Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay için hem de Ankara Milletvekilimiz Adnan Beker'in rahmetli babası için lokma dağıtalım istedik. Bugün Çankırı'dayız. İnşallah 2026 milletimiz için, devletimiz için, vatanımız için, Türk İslam alemi için güzel bir yıl olur. İnşallah Gazze'de çekilen acılar son bulur, Uygur Türklerinin çektiği zulümler son bulur, inşallah dünyada insanlık barışı, huzuru bulur. Bu 2026 hakikaten büyük isteklere, arzulara gebe. İnşallah güzel şeyler olur diye umut ediyorum.

"Kar da kış da olsa biz söz verdik; meydanlardayız"

Bugün cuma namazı sonrası Çankırı'dayız. Yarın inşallah Genel Başkanımızın saat 15.00'te Çankırı Meydanı'nda mitingi var. 78'inci miting, ona katılacağız. 'Hak, hukuk, adalet' diyeceğiz; 'barış, özgürlük' diyeceğiz. Soğuk da olsa kar da kış da olsa biz karar verdik. Meydanlardayız emekli için, çiftçi için, köylü için, gençler için, öldürülen kadınlar için, mağdur insanlarımız için biz meydanda olmaya devam edeceğiz. Susmayacağız, hakkı söyleyeceğiz, haktan yana olacağız."