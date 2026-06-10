CHP'de İhraç Krizi Toplantısı

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - CHP MYK tarafından dokuz milletvekilinin tedbirli olarak disipline sevk edilmesi kararının ardından CHP TBMM Grubu'nda ihraç kararı alınan milletvekillerinin de katıldığı toplantı düzenlendi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, toplantı notlarını Özgür Özel ile paylaşacaklarını belirterek, yarın yapılacak PM'ye katılıp katılmayacaklarına ilişkin, "Önümüzdeki saatlerde değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarına kadar bir karar vereceğiz. Eğer katılma kararı alırsak o arkadaşlarımızla birlikte katılmaya gideceğiz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, milletvekilleri; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulanmak üzere YDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

CHP TBMM Grubu'nda, MYK tarafından dokuz milletvekilinin tedbirli olarak disipline sevk edilmesi kararının ardından toplantı yapıldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda, yarın yapılacak Parti Meclis (PM) toplantısına ihraç kararı alınan milletvekilleri ve Özel'in kurmaylarının katılıp katılmayacağı görüşüldü.

Toplantı sırasında toplantı salonunun bulunduğu koridora Meclis güvenlik görevlileri tarafından güvenlik şeritleri çekildi.

EMRE: TOPLANTI NOTLARINI ÖZEL İLE PAYLAŞACAĞIZ

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kendi aramızda değerlendirdik. Toplantı notlarını genel başkanla paylaşacağız. Önümüzdeki saatlerde değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarına kadar bir karar vereceğiz. Eğer katılma kararı alırsak o arkadaşlarımızla birlikte katılmaya gideceğiz" dedi.

AĞBABA: MİLLETİN VİCDANINA BIRAKIYORUM

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise yaşananları milletin vicdanına bıraktığını belirterek "Alınan karar ne hukuki, ne tüzüğü dinlemiş, hiçbir şey dinlememişler. Söyleyecek bir şey yok, söyleyeceğim bir şey yok. Üzgünüm, daha doğrusu şaşkınım ama bu karar milletin vicdanında yok. AKP yargısıyla bir işbirliği var, açık bir işbirliği var ve böyle saçma sapan bir gerekçe ile disipline sebep ediyorlar. 'Arınalım' diyorlar. Benim tavsiyem onlara sağına baksın, soluna baksın, karşısına baksın. Arınacağı insanlar yanında duruyor, MYK'sında duruyor. İstanbul'da var arınacağı insanlar. Arınacak biz değiliz. Bizim alnımız açık, yüzümüz pak" diye konuştu.

Kendisinin tek günahı olduğunu, bunun da kasım kurultayında Özgür Özel'e destek vermek olduğunu söyleyen Ağbaba, "Hala onun hesabını yapıyorlar. Onun hesaplaşmasını yapıyorlar ve bunu kimle yapıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi delegeleriyle değil, üyeleriyle değil, AKP yargısıyla bunu yapmaya çalışıyorlar. Tek suçum var, günahım var. Onu biliyorum. Ondan da onur duyuyorum. Özel'in yol arkadaşı olmaktır" dedi.

PM TOPLANTISINA KATILIP KATILMAYACAĞIMIZI DEĞERLENDİRİYORUZ

Ağbaba, yarınki PM toplantısına katılıp katılmayacakları sorusuna "değerlendirdiklerini" belirterek "Arkadaşlarımızla ne karar verirsek o karara uyacağız. Değerlendirme yapıyoruz kendi içimizde konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bu süreci nereye götürmeye çalışıyor diye sohbet ediyoruz." diye cevapladı.

Henüz Özgür Özel ile görüşmediğini söyleyen Ağababa, "Benim şahsen beklediğim çünkü bir yol temizliği yapıyorlar. Bir yol temizliği ile önlerini açacaklarını düşünüyorlar ama gittikçe daha çok çamura saplanıyor" değerlendirmesini yaptı.