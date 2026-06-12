CHP'de İki Milletvekilinin Unvanı Düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de İki Milletvekilinin Unvanı Düşürüldü

12.06.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekilliği düşürüldü, unvanları kaldırıldı.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü. Günaydın ve Başarır'ın TBMM'nin resmi internet sitesindeki "grup başkanvekili" unvanları kaldırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürülerek TBMM'nin resmi internet sitesinde unvanları kaldırıldı. Günaydın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede kendisine herhangi bir tebligat gelmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bana biraz evvel ulaştı bilgi. Çok açık, bir grup başkanvekilliğinin düşürülebilmesi için yegane yol vardır, parti hukukumuz uyarınca o da güvensizlik oyu verilmesidir. Güvensizlik oyunun sonuca bağlanabilmesi için de milletvekillerinin salt çoğunluğu gereklidir. Yani 70 milletvekili gereklidir. Dolayısıyla böyle bir yöntem olmaksızın grup başkanvekilliğinin düşürülmesi olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz kararla söz konusu olabilmiştir. PM yoktur, MYK yoktur ve bu MYK bizim tedbirli olarak sevkimize karar vermiştir. Bu bağlamda verilmiş bir karar. Kararın hukuki olmadığı açık. Siyasi açıdan da etik kodlara uymadığı açık. TBMM'nin buna uymasını da üzüntüyle karşılamak lazım. Ancak olur siyasette böyle şeyler. Biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 10 Haziran çarşamba günü toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), oy birliğiyle aralarında İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da olduğu dokuz milletvekilini ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk kadarı vermişti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de İki Milletvekilinin Unvanı Düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Aktaş Mustafa Aktaş:
    ayy bi dakika şimdi de grup başkanvekilliği düşürüyolar ha gençler artık bunu da normal karşılıyo herhalde ben milletvekilini takmıyom ama biraz tuhaf gelmişti neyse işte siyaset böyle iş 0 0 Yanıtla
  • Şenay Kararslan Şenay Kararslan:
    haberde belirtildiği üzere Günaydın'ın açıklamasına göre bu işlemin yasal yollarla gerçekleşmediği anlaşılmaktadır partinin iç düzenlemelerine bakıldığında güvensizlik oyunun alınması gerekirken bu şekilde bir karar verilmesi tartışmalı görünüyor ilgili yetkililer bu konuda açıklama yapmalıdır 0 0 Yanıtla
  • İlker Aydemir İlker Aydemir:
    seneler önce böyle şeyler olmuyordu partide disiplin vardı düzen vardı şimdi ne oldu anlamış değilim ben bununla alakalı ne düşünsem şaşırıyorum vallahi bu kadar çabuk iner mi insan böyle bir gün başkanvekili ertesi gün değilsin ya bilmem ben bu işlerin sonuna mı geldik yoksa daha başlangıcı mı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:38
Sağanak yağmur da durduramadı Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
Sağanak yağmur da durduramadı! Meksikalılar galibiyeti böyle kutladı
11:27
Edson Alvarez Dünya Kupası’nda ortaya çıktı
Edson Alvarez Dünya Kupası'nda ortaya çıktı
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:54:19. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de İki Milletvekilinin Unvanı Düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.