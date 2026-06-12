CHP'de İki Milletvekilinin Unvanı Düşürüldü

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü. Günaydın ve Başarır'ın TBMM'nin resmi internet sitesindeki "grup başkanvekili" unvanları kaldırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düşürülerek TBMM'nin resmi internet sitesinde unvanları kaldırıldı. Günaydın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede kendisine herhangi bir tebligat gelmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bana biraz evvel ulaştı bilgi. Çok açık, bir grup başkanvekilliğinin düşürülebilmesi için yegane yol vardır, parti hukukumuz uyarınca o da güvensizlik oyu verilmesidir. Güvensizlik oyunun sonuca bağlanabilmesi için de milletvekillerinin salt çoğunluğu gereklidir. Yani 70 milletvekili gereklidir. Dolayısıyla böyle bir yöntem olmaksızın grup başkanvekilliğinin düşürülmesi olmayan MYK'nın verdiği hukuksuz kararla söz konusu olabilmiştir. PM yoktur, MYK yoktur ve bu MYK bizim tedbirli olarak sevkimize karar vermiştir. Bu bağlamda verilmiş bir karar. Kararın hukuki olmadığı açık. Siyasi açıdan da etik kodlara uymadığı açık. TBMM'nin buna uymasını da üzüntüyle karşılamak lazım. Ancak olur siyasette böyle şeyler. Biz gerekli duruşumuzu bozmadan devam ederiz."