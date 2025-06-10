CHP'de Kadın Üyeler İçin Rozet Töreni

(İZMİR) - Bornova'nın dört bir yanından kadınların katıldığı etkinlikte, CHP'ye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, " Türkiye'de kadın olan herkesin özgürce yaşaması ve kendini ifade edebilmesi için olması gereken yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hepinizi, komşularınızı, çevrenizdeki herkesi bu mücadeleye ve CHP çatısı altına davet ediyorum. Varlığınız bize güç veriyor" dedi.

CHP Bornova İlçe Başkanlığı, düzenlediği etkinlikle çok sayıda yeni kadın üyeyi partiye kazandırdı. Etkinlikte, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve CHP'li kadın meclis üyeleri de yer aldı.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, kadınların parti örgütü içindeki yeri ve mücadelesine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, hepimizin baba ocağı. Aramıza hoş geldiniz. Partimizdeki en büyük saha gücümüz kadınlardır. Sokaktaki gücümüz, mücadele gücümüz Cumhuriyet Halk Partili kadınlardır. Biliyorsunuz ki, AKP iktidarı 22 yıldır kadınlara ikinci sınıf muamele uyguluyor. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdılar. Ama biz hala bu sözleşmenin geri gelmesi için direnmeye devam ediyoruz. Bu süreçte kendi haklarınıza sahip çıkmak en büyük sorumluluğunuz. Elbette biz örgüt olarak kadın hakları mücadelesinde öncüyüz, ancak kadınların da bu mücadelede aktif olması gerekiyor."

Eşki ise kadınların Cumhuriyet tarihindeki rolüne ve bugünkü mücadelelerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kadınların özgürleştiği bir Türkiye için mücadele ediyoruz"

"Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran partidir. Cumhuriyeti ayakta tutanlar ise kadınlardır. Cumhuriyet öncesi ile sonrası arasında en büyük fark, kadınların yaşama aktif olarak katılmasıdır. Kadınların sadece giyim kuşamı değil, eğitimde, siyasette, sanatta, bilimde yer alması Cumhuriyet'in kazanımıdır. Kadınların belediye başkanı, milletvekili olması için; öldürülmemesi, şiddet görmemesi için mücadele eden bir yapının içindeyiz. Türkiye'de kadın olan herkesin özgürce yaşaması ve kendini ifade edebilmesi için olması gereken yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Öbür tarafta ise kadını söz hakkı olmayan, şiddete açık bir eşya gibi gören karanlık bir zihniyet var. Bu karanlık yapıyı tarihin sayfalarına gömüp bir daha geri gelmemek üzere silmemiz gerekiyor. Hepinizi, komşularınızı, çevrenizdeki herkesi bu mücadeleye ve CHP çatısı altına davet ediyorum. Varlığınız bize güç veriyor. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız."