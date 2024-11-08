CHP'de Kurultay Tartışmaları ve Oy Kaybı Üzerine Değerlendirme - Son Dakika
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CHP'de Kurultay Tartışmaları ve Oy Kaybı Üzerine Değerlendirme

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, partideki kurultay tartışmalarının oy kaybından kaynaklandığını belirterek, partinin politikalarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Salıcı, kurultayın bir hak olduğunu ifade etti.

08.11.2024 18:45  Güncelleme: 19:21
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "CHP örgütünde kurultay tartışması yapıldığı için oy kaybedilmemektedir; bilakis oy kaybedildiği için kurultay tartışması yapılmaktadır. Oy kaybının nedenini tabanda siyaseten kabul görmeyen politikalarda aramak gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP'de gerekirse Kurultay'a gidilir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın kararlarıyla yürütülen parti politikalarının, Partimizin her kademesinde ve seçmenlerimiz arasında açtığı tartışmayı üzülerek gözlemliyorum. Edirne'den Kars'a kadar mücadele arkadaşlarımız partimizin siyasi rotasına ilişkin endişelerini benimle ve arkadaşlarımla paylaşıyor. Amacım Sayın Genel Başkanımızla polemik yapmak değildir. Sayın Genel Başkanımızın, partisinin bir milletvekiliyle basın üzerinden polemik yapmasını da uygun bulmam.

Görülmektedir ki, partililerimiz arasında rahatsızlık yaratan normalleşme süreci, Erdoğan'ın kaybettiği yerel seçimin ardından kendisine çok değerli bir zaman kazandırmıştır. Buna rağmen her platformda normalleşmenin savunulmasının nedeni anlaşılamamaktadır. 'Normalleşme' vaadi ne Kurultay'da ne de 31 Mart seçimlerinden önce dile getirilmiştir. Seçim, normalleşme vaadiyle kazanılmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yakın geçmişte iktidar partisine oy veren seçmene yönelik olarak 'normal olmayan' bir siyaset izlediği iddiası ancak iktidar yandaşlarına ait olabilir.

"TBMM Genel Kurulu'nda belediyemize kayyım atayan iradenin önünde ayağa kalkıldı"

Milletvekillerine hiçbir açıklama yapılmadan Erdoğan'ın önünde ayağa kalkmalarının istenmesi de parti örgütümüzce sorgulanmaktadır. Sonuç olarak görülmüştür ki, TBMM Genel Kurulu'nda belediyemize kayyım atayan iradenin önünde ayağa kalkılmıştır. Kayyım atanmasını protesto mitinglerinde bir başka siyasi parti ile paylaşılan kürsü, parti tabanımızda rahatsızlık yaratmıştır.

"TİP'e küçümseyici bir dille cephe açılmasındaki 'stratejik' beklenti merak edilmektedir"

Sayın Genel Başkanımızın neredeyse her açıklamasının ardından, ne demek istediğini izah etmek durumunda kalması makamına yakışmamaktadır. Erdoğan'la el sıkışılırken, Bahçeli'yle 'siyasetin gereği' diye şakalaşılırken hayata soldan bakan Türkiye İşçi Partisi'ne küçümseyici bir dille cephe açılmasındaki 'stratejik' beklenti merak edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet iddiasıyla başlatılan bir soruşturma sürerken Erdoğan'a niçin kefil olunduğu izaha muhtaçtır.

Neden-sonuç bağları doğru kurulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde kurultay tartışması yapıldığı için oy kaybedilmemektedir; bilakis oy kaybedildiği için kurultay tartışması yapılmaktadır. Oy kaybının nedenini tabanda siyaseten kabul görmeyen politikalarda aramak gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekirse Kurultay'a gidilir.

"CHP'nin her genel başkanı son derece saygındır"

Sayın Genel Başkan da genel seçimlerden sonra taban daralması tezini ileri sürerek ve Partimizin kurultaya ihtiyacı olduğunu dillendirerek genel başkan adayı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu'nun dediği gibi, 'padişah da değildir.'"

Kaynak: ANKA

Oğuz Kaan Salıcı, Milletvekili, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Kurultay Tartışmaları ve Oy Kaybı Üzerine Değerlendirme - Son Dakika

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