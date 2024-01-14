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CHP'de Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplandı - Son Dakika
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CHP'de Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplandı

CHP'de Dış Politikalar Danışma Kurulu, Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Toplantıya önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile önceki dönem genel başkan yardımcıları Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen, önceki dönem milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Rıza Türmen katıldı.

CHP\'de Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplandı
14.01.2024 - 21:02,
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CHP'de Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplandı (2)

DIŞ POLİTİKALAR DANIŞMA KURULU TOPLANDI

CHP'de Dış Politikalar Danışma Kurulu, Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP Genel Başkan'ı Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Toplantıya önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile önceki dönem genel başkan yardımcıları Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen, önceki dönem milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Rıza Türmen katıldı.

Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısı ile bölgedeki gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi. Özel'in ilk kez başkanlık ettiği Danışma Kurulu ileriki süreçte belli aralıklarla toplantılarının sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Dış Politika, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'de Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu toplandı - Son Dakika
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