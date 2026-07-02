Görevden Alınan CHP Muğla İl Başkanı Kızıl: Görevimin Başındayım

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Görevden alınan CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, kararı tanımadığını belirterek, "Muğla İl Başkanı olarak görevimin başındayım. Mazbata elimdedir. Muğla, 13 ilçe başkanıyla birlikte tarihin doğru yerindedir" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, CHP MYK tarafından görevden alınan Muğla İl Başkanı Nail Kızıl'ın görevden alınması ve disipline sevk edilmesine tepki gösteren partililer basın açıklaması yaptı. Partililer, Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldi. Açıklamaya Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Tahça, bazı ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

CHP'nin eski Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Disiplin Kurulu Başkanı Remzi Kazmaz, yaşanan sürecin "parti içinde kavga varmış gibi" gösterilmeye çalışıldığını belirterek, "Bu tuzağa düşmeyelim. Bizim kimseyle kavgamız yok. Bizim mücadelemiz iktidarladır. Muğla'da Nail Başkan'ın ve il örgütümüzün yanındayız" dedi.

Kızıl ise delegelerin oylarıyla seçildiğini belirterek, görevden alma kararını tanımadıklarını söyledi. Kızıl, "Sarayın yargı kollarının aldırmış olduğu mutlak butlan kararının oluşturmuş olduğu yönetimin, şahsıma, yönetimime ve disiplin kuruluna yönelik görevden alma kararını siyasi ve hukuki açıdan meşru görmüyor, kabul etmiyor ve tanımıyoruz" diye konuştu.

"HİÇBİR ATANMIŞ YAPI ÖRGÜT İRADESİNİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"

Kızıl, CHP'nin genel başkanının örgütün iradesiyle belirlenen Özgür Özel olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Hiçbir atanmış yapı, hiçbir masa başı hesap, örgüt iradesinin üzerinde değildir. Muğla, 13 ilçe başkanıyla birlikte tarihin doğru yerindedir. Bizim mücadelemiz makam mücadelesi değildir. Bizim davamız koltuk değildir. Davamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizim ilelebet yaşatacağımız bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşü durdurulamaz."

"BU HESAP TUTMAYACAK"

CHP'nin Özgür Özel liderliğinde 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunu söyleyen Kızıl, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmak isteyenler, yargıyı siyasetin bir aracı haline getirerek partinin iç işlerine müdahale etmeye çalışmaktadır. Ancak bu hesap tutmayacaktır" dedi.

Kızıl, "Muğla İl Başkanı olarak görevimin başındayım. Mazbata elimdedir. Örgütün iradesiyle seçildim. Örgütün iradesi dışında yapılacak hiçbir atamayı Muğla İl Başkanlığı makamı açısından tanımıyorum. Seçilmiş il yönetimimizle ve 13 ilçe başkanımızla beraber şehrimizin her ilçesinde mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından partililer, CHP Muğla İl Başkanlığı binasına yürüdü.