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CHP'de Yeni Parti Kuruluyor

CHP\'de Yeni Parti Kuruluyor
23.07.2026 19:25
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için imzaları topladı, kuruluş dilekçesi İçişleri'ne verilecek.

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni parti için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda bugün CHP Grup kapalı toplandı, ardından 90'ı aşkın CHP'li milletvekili yeni partinin kurucular kurulu için imza verdi. İmza sürecinin tamamlanması durumunda partinin kuruluş dilekçesi yarın İçişleri Bakanlığı'na verilebilir.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bu haftaki grup toplantısında, adli tatilin başlaması ile sürece ilişkin hukuki mücadelenin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak yeni bir parti kuracaklarını resmi olarak açıkladı. Özel'in yeni parti açıklamalarının ardından bir dizi toplantı düzenlendi. Özel ilk olarak grup toplantısının ardından partisinin 52'si görevden alınan 74 il başkanıyla bir araya geldi. Çarşamba günü ise 39'uncu Olağan Kurultay'da seçilen fakat mahkeme kararıyla görevden alınan PM üyeleri, yine aynı kurultayda tüzüğe eklenen CAO Yönetim Kurulu üyeleri ve ardından da A takımıyla bir araya geldi. Özel, bu toplantıların yanı sıra hafta boyunca TBMM'de milletvekilleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.

KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPILDI

TBMM'de bu sabah saat 11.00'de CHP'li yaklaşık 80 milletvekili CHP grup salonunda bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlığında yapılan kapalı grup toplantısı yaklaşık 15 dakika sürdü. Emir, toplantıya ilişkin "Bu grup toplantısı olağan, prosedürün tamamlanmasını gerektiren, kimi grup faaliyetlerinin grup denetimine sunulduğu, milletvekillerinin denetlediği ve ibra ettiği süreçler var. Dolayısıyla bunları yapmak gerekiyordu. Bu işlemleri tamamladık ve mutlulukla ifade etmeliyim ki oy birliğiyle tamamladık" ifadelerini kullandı.

KURUCULAR KURULU İÇİN İMZALARA VERİLDİ

Toplantının ardından CHP Grubu'na gelen milletvekilleri, CHP Grup Yönetim Salonu'nda kurucular kurulu için imza verdiler. 90'ın üzerinde milletvekilinin kurucular kurulu için imza verildiği öğrenildi. Mutlak butlan kararı sonrası kurultay yapılması için imza veren ve Özgür Özel'i destekleyen bazı isimlerin yeni partiye geçmeyerek CHP'de kalmak istedikleri belirtildi. Bu kapsamda bazı milletvekilleri Özel ile görüşerek bu bilgiyi Özel ile doğrudan paylaştı.

İMZA SÜRECİ TAMAMLANINCA MİLLETVEKİLLERİ İSTİFA EDECEK

Kurucula kurulu için imza sürecinin bugün tamamlanması durumunda, milletvekillerinin istifa etmesi ve kuruluş dilekçesinin yarın İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. İmza sürecinin tamamlanmaması durumunda dilekçe teslimi 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacak.

Görüşmelerinin ardından saat 17.15 itibarıyla TBMM'den ayrılan Özgür Özel'in yarın Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılması bekleniyor. Özel'in kılacağı cuma namazı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Meclis çalışmalarına başlamadan önce Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldığı cuma namazına referans şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Partiler, Güncel, Son Dakika

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