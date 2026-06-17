El Pais: CHP'deki liderlik değişikliği muhalefeti bölebilir

(ANKARA) - İspanya merkezli El Pais gazetesi, CHP'de mahkeme kararıyla yaşanan liderlik değişikliğinin muhalefeti bölme riski taşıdığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı güçlü bir alternatifin ortaya çıkmasını zorlaştırabileceğini yazdı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendisine uygun bir muhalefet" oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.

El Pais'te yayımlanan haber-analizde, Ankara'daki bir mahkemenin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2023 yılında seçildiği kurultayı iptal ederek eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden göreve getirmesinin parti içinde derin bir bölünmeye yol açtığını ve bunun muhalefetin seçimlerdeki şansını azaltabileceğini savundu.

Haberde "Bu hamle, birçok analistin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı uygulanabilir her türlü alternatifi bastırma stratejisinin yeni bir adımı olarak gördüğü bir girişim anlamına geliyor. Devleti yirmi yılı aşkın süredir kendi imajı ve anlayışına göre yeniden şekillendiren Erdoğan, şimdi de kendisine sadık ve kendi ölçülerine uygun bir muhalefet oluşturmaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde, görevden alınan CHP lideri Özel'in ülke genelinde mitingler düzenleyerek olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı ve partinin yeniden seçimlere hazırlanabilmesi için yönetimin tabanın iradesiyle belirlenmesi gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

CHP'nin son yerel seçimlerde Türkiye'nin en büyük şehirlerini kazanmasının ardından çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve belediye yöneticisinin yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla soruşturmalara maruz kaldığını belirten El Pais, CHP'nin bu sürecin ardından kamuoyu yoklamalarında yükselişe geçtiğini, cumhurbaşkanı adaylarının da ihtimali bulunan isimler olarak görüldüğünü aktardı.

El Pais, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimden kısa süre önce gözaltına alındığını, hakkında çok sayıda dava bulunduğunu ve üniversite diplomasının da idari bir kararla iptal edildiğini hatırlattı. Analizde, birçok gözlemcinin süreci yalnızca hukuki bir mesele olarak görmediği ve kararın Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskıların son halkası olarak değerlendirildiği aktarıldı.

YEREL YÖNETİMLERİN YETKİLERİ DARALTILIYOR

El Pais, hükümetin son yıllarda muhalefetin yönettiği belediyelerin yetkilerini çeşitli yasal ve idari düzenlemelerle sınırlandırdığını öne sürdü. Gazete, belediyelere bağlı bazı vakıf ve varlıkların merkezi yönetime devredildiğini, imar ve izin süreçlerinde yapılan değişikliklerin de yerel yönetimlerin hareket alanını daralttığını savundu.

"TÜRKİYE YARGI YOLUYLA DAHA OTORİTER BİR ÇİZGİYE İLERLİYOR"

Gazeteye konuşan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP kurultayının iptal edilmesini "saf ve bağımsız bir yargı süreci" olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını savundu. Sanchez Amor, süreçte "yargı ile AK Parti'nin siyasi çıkarları arasında mutlak bir koordinasyon" gördüğünü savundu.

Yeni bir kurultayın yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararın yargı süreçlerine bağlı kalmasını da eleştiren Sanchez Amor, "Sonuçta muhalefet partisinin seçimlerde rekabet edecek durumda olup olmayacağına ilişkin karar yeniden AK Parti'nin ve ülkenin siyasi iktidarının elinde olacak" dedi.

El Pais, parlamentoda da ağırlıklı olarak muhalefet milletvekillerini hedef alan çok sayıda dokunulmazlık dosyasının beklediğini, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dahil çok sayıda muhalif ismin uzun süredir tutuklu bulunduğunu kaydetti.

Oxford Üniversitesi öğretim üyesi eski gazeteci Ezgi Başaran ise gazeteye yaptığı değerlendirmede, Erdoğan'ın son bir yıldır kendisini seçimlerde yenebilecek tek siyasi gücü zayıflatmaya çalıştığını öne sürdü. Başaran, "Rekabetçi otoriter rejim ile tam otoriter rejim arasındaki temel fark, muhalefetin adil olmayan koşullara rağmen seçim kazanabilme ihtimalinin var olmasıdır. Türkiye ise bu ihtimali yargı yoluyla ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.