CHP'den 19 İstifa: Sertif Gökçe Yeni Parti'ye Katıldı - Son Dakika
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CHP'den 19 İstifa: Sertif Gökçe Yeni Parti'ye Katıldı

CHP\'den 19 İstifa: Sertif Gökçe Yeni Parti\'ye Katıldı
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Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve 18 meclis üyesi CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti.

KOCAELİ, – KOCAELİ'nin Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ile 18 meclis üyesi CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada, 1999 yılında CHP'ye üye olduğunu belirterek, "Ben zor zamanlarda mücadele etmenin, inandığı davanın yanında durmanın onurlu bir duruş olduğuna inandım. Siyasete kişisel bir makam ya da unvan için değil, ülkeme ve milletime hizmet edebilmek amacıyla adım attım. O günden bugüne gençlik kollarında, ilçe yönetiminde ve il yönetiminde büyük bir özveriyle görev yaptım. Her kademede partimin başarısı için emek verdim, mücadele ettim. Bugün de Derince Belediye Başkanı olarak halkıma hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Ancak siyaset, sadece geçmişe duyulan bağlılıkla değil; geleceğe karşı hissedilen sorumlulukla da yapılmalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, sosyal ve siyasal tablo karşısında, yeni bir anlayışa, yeni bir heyecana ve topluma yeniden umut verecek bir siyasi harekete ihtiyaç duyulduğuna inanıyorum. Aynı şekilde, uzun yıllardır büyük emek verdiğim partimin bugün içine sürüklendiği siyasi tabloda vicdanımın ve siyasi sorumluluğumun bana gösterdiği yolu izlemek zorunda olduğumu hissediyorum. Bu nedenle, büyük bir saygı ve teşekkürle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP'den 19 İstifa: Sertif Gökçe Yeni Parti'ye Katıldı - Son Dakika

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