CHP'den Ahmet Baran Yazgan'a Disiplin Süreci
CHP, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" dedi.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Sarı, paylaşımında "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.
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