CHP\'den Ahmet Özer\'in Tutuklanmasına Tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Ahmet Başkan mutlaka aramızda olacak. Eğer suçlu olsaydı bu şekilde bir müdahale ile süreç başlatılmazdı." dedi.

Esenyurt Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Özçağdaş, İstanbul'un en büyük ilçesi Esenyurt'un 10 milyar 450 milyon lira bütçesi olduğunu ve gelecek hafta bütçenin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görüşüleceğini söyledi.

Özçağdaş, 28 belediye meclis üyeleri olduğunu, diğer partilerden de 17 meclis üyesi bulunduğunu belirterek, "Bu meclis üyelerinin bugün toplanması gerekiyordu. Buraya geldik, kanunsuz bir şekilde her yerin barikatlarla kesildiğini gördük." diye konuştu.

Güvenlik güçlerine, belediye meclis üyelerinin ve milletvekillerinin buradan geçirilmemesinin nedenini sorduğunu dile getiren Özçağdaş, şöyle devam etti:

"Bana, 'Geçiremeyiz.' dediler. İstanbul Valisi'ni arayıp sordum; 'Esenyurt Meclis üyeleri görevden alındı mı?' Öyle ya, belediyeye sokmadığınıza göre görevden almış olmanız lazım. Sayın Vali, 'Görevden alınmadılar ama encümen üyesi değiller, idari görevleri yok, sadece siyasi bir pozisyonları var.' dedi. Şimdi buradan soruyorum; Esenyurt meclis üyeleri görevden alınmadıysa hangi nedenle belediyeye girmelerine izin vermiyorsunuz?"

Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı süreci eleştiren Özçağdaş, "Ahmet Başkan mutlaka aramızda olacak. Eğer Ahmet Başkan suçlu olsaydı bu şekilde bir müdahale ile süreç başlatılmazdı." dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da meydanda toplanan kalabalığa hitap etti.

Kalabalık, açıklamaların ardından dağıldı.