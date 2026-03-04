CHP'den AK Parti'ye Eleştiri - Son Dakika
CHP'den AK Parti'ye Eleştiri

CHP\'den AK Parti\'ye Eleştiri
04.03.2026 19:55
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti'nin güvenlik önceliğini sorguladı ve diplomasi çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerine tepki göstererek, iktidarın önceliğinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı olması gerektiğini söyledi. Emre, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, bölgemiz ateş çemberi içindeyken ve büyük acılar yaşanırken partimizi ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hedef alan açıklamalar yapması, AK Parti'nin önceliğinin Türkiye'nin güvenliği ve refahı olmadığının açık bir göstergesidir. Bugün ülkemiz maalesef bir füzenin hedefi olmuştur. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Sorumluluk sahibi bir iktidarın yapması gereken, benzeri hadiselerin yaşanmaması için tedbir almak ve etkili, öngörülü bir diplomasi yürütmektir." dedi.

Maalesef önceliği Türkiye değil, kendi iktidarının devamı olan AK Parti; bir yandan yargısal operasyonlarla kumpaslara devam ederken, bir yandan da nefret ve kutuplaştırıcı dilini sürdürmektedir. Türkiye gibi büyük bir ülkenin dış politikası 'siyasi uydu alıcılarıyla' değil; devlet ciddiyeti, tutarlılık ve ilkelerle yürütülür. O yüzden hamaset değil; tutarlı, uluslararası hukuku bilen, kendi bekasını değil, Türkiye'nin bekasını düşünen bir dış politikaya hasret olan ülkemizi ilk seçim sonrası bölgemizde hak ettiği güce getireceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
