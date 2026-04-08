CHP'den Akaryakıt Zamlarına Tepki - Son Dakika
CHP'den Akaryakıt Zamlarına Tepki

08.04.2026 10:24
CHP'li Başevirgen, akaryakıt zamlarının çiftçi ve vatandaş üzerindeki etkilerini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, akaryakıta gelen zam sonrası, "Mazot 100 liraya dayandı, iktidar akaryakıtta üzerine düşeni yapmıyor, savaşın bedelini vatandaşımız ödüyor. Çiftçi borçla üretmeye çalışıyor, nakliyeci zararına çalışıyor, vatandaş ise her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor. İktidara çağrımızdır; yüzde 20'lik KDV 1'e düşürülmelidir, çiftçilerin kredi borç faizleri silinmeli, anapara yapılandırılmalıdır" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı açıklamayla mazot fiyatlarındaki artışın çiftçi, nakliyeci ve dar gelirli vatandaş üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş nedeniyle dünya piyasalarında petrol fiyatlarının yukarı çekildiğini, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar nedeniyle ekonominin her alanında zincirleme bir krize yol açacağını vurgulayan Başevirgen, "Mazot 100 liraya dayandı, iktidar akaryakıtta üzerine düşeni yapmıyor, savaşın bedelini vatandaşımız ödüyor. Çiftçi borçla üretmeye çalışıyor, nakliyeci zararına çalışıyor, vatandaş ise her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor. İğneden ipliğe kadar her ürüne yansıyan akaryakıt zamları, dar gelirlinin alım gücünü her geçen gün biraz daha eritiyor" diye konuştu.

"Yüzde 20'lik KDV 1'e düşürülmelidir"

Yaşanabilecek krizin engellenebileceğini belirten Başevirgen, şunları kaydetti:

"Birçok çiftçi tarlasını ekmeyi bile düşünemez noktaya geldi. Traktörünü çalıştırmakta zorlanan üretici, gübre ve tohum maliyetleriyle birlikte mazot fiyatlarının da artması sonucu ciddi bir çıkmazın içine sürükleniyor. Üretim maliyetlerindeki yükseliş ise doğrudan gıda fiyatlarına yansıyor. Bu tablo, sofradaki ekmeği dahi daha pahalıya getiriyor. İktidar ise seyretmekle yetiniyor, akaryakıt üzerindeki yüksek vergi yükünden vazgeçmemekte ısrar ediyor. Birçok ülke küresel kriz dönemlerinde vatandaşını korumak için vergi indirimi veya sübvansiyon gibi adımlar atarken, iktidar tam tersine vergi gelirlerini koruyor. Akaryakıt üzerindeki ÖTV ve KDV yükünün azaltılması hem üretim maliyetlerini düşürür hem de enflasyonla mücadelede önemli bir rahatlama sağlar ancak iktidar bu yönde bir adım atmak yerine her zaman yaptığı gibi, krizin faturasın doğrudan vatandaşa kesiyor. Çiftçi üretmekten vazgeçerse raflar boş kalacak, nakliyeci kontak kapatırsa piyasada ürün bulunamayacak. İktidara çağrımızdır; yüzde 20'lik KDV 1'e düşürülmelidir, çiftçilerin kredi borç faizleri silinmeli, anapara yapılandırılmalıdır. Çiftçilere uygulanan haciz işlemleri durdurulmalıdır, çiftçilere uygun kredi imkanları acilen sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

Bekir Başevirgen, Milletvekili, Ekonomi, Enerji, Güncel, Manisa, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Akaryakıt Zamlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım

11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
SON DAKİKA: CHP'den Akaryakıt Zamlarına Tepki - Son Dakika
