CHP'den AKP'ye Eleştiri: Masalarda Yokuz

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının Doha'da, Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna görüşmelerinin Suudi Arabistan'da yapıldığını vurgulayarak "AKP iktidarı bölgesinde iyice etkisizleşti. Bölgesel güç iddiasındaki bir ülke kendi coğrafyasındaki kritik masalarda neden yok" diye sordu.

CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin uluslararası görüşmelerde masada yer almamasını eleştirdi. Uzgel'in paylaşımı şöyle:

"İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da, Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna görüşmeleri Suudi Arabistan'da yapılıyor. AKP iktidarı bölgesinde iyice etkisizleşti. Bölgesel güç iddiasındaki bir ülke kendi coğrafyasındaki kritik masalarda neden yok."