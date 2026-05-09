CHP'den Alaçam Hastanesi'ne Özelleştirme Tepkisi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Alaçam Devlet Hastanesi binası ve arazisinin özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Alaçam Devlet Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Çan, iki Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye genelinde 126 sağlık tesisi ve arazisinin satış kapsamına alındığını belirterek, "Cumhuriyetin kamu kaynakları özel sektöre aktarılıyor" dedi.

CHP Alaçam İlçe Örgütü'nün düzenlediği açıklamada konuşan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, 17 Mart ve 23 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Samsun'daki birçok sağlık tesisinin satış listesine dahil edildiğini söyledi. Çan, Alaçam Devlet Hastanesi'nin yanı sıra Gazi Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, eski tıp fakültesi yerleşkesi ile bazı ilçe sağlık tesislerinin de kapsamda olduğunu ifade etti.

Şehir hastaneleri modelini eleştiren Çan, satışların Sağlık Bakanlığı'na kaynak yaratma amacı taşıdığını savunarak, "2026 yılında şehir hastanelerinin işletilmesi için ayrılacak kaynak 140 milyar lira. Cumhuriyetin kamu kaynakları özel sektöre aktarılıyor" diye konuştu.

Alaçam Devlet Hastanesi'nin bölge açısından stratejik önemde olduğunu belirten Çan, mevcut yerleşkenin ileride aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi ya da palyatif bakım hizmetleri için kullanılabileceğini söyledi.

CHP'nin söz konusu kararnameleri Danıştay'a taşıdığını açıklayan Çan, iktidara çağrıda bulunarak Samsun'daki sağlık tesislerinin özelleştirme kapsamından çıkarılmasını istedi. Çan, "Danıştay'ı beklemeden bu yanlıştan dönülsün" dedi.