CHP'li Zeybek: Ankara'da Su Sorunu Yok, Spekülasyonlara İtibar Edilmemeli

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın açıkça vurguladığı ve belge belge ortaya koyduğu gibi Ankara'da su sorunu yoktur! Bu yöndeki hiçbir spekülasyon gerçeği değiştiremez. Ankara bu sorunu aşmıştır." dedi.

Zeybek, sosyal medya hesabından Ankara'da su sorunu tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Duydum ki Ankara'da 'su kuyruklarına mahkum eden zihniyet' gibi bir niteleme yapılmış… Takvimler 2007 yılını gösteriyordu. Melih Gökçek ve ekibi sorunu çözemeyince farklı arayışlara gidilmişti. Bu nedenle bugün de açıklama yapılması şaşırtıcı değildir. Anılar bu konuda elbette taze. 'Hatta banyo yapmayın başınızı yıkayın' yönünde açıklamaları da olmuştu. O günleri yaşayanlar bugün endişe edebilir ancak sizi temin ederim ki endişeye mahal yok.

Bir kez daha altını çizelim: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın açıkça vurguladığı ve belge belge ortaya koyduğu gibi Ankara'da su sorunu yoktur! Bu yöndeki hiçbir spekülasyon gerçeği değiştiremez. Ankara bu sorunu aşmıştır. Ankaralı müsterihtir. Çünkü gönüllerinde taht kurmuş olan Mansur Yavaş ve ekibi, bu konuda gerekli tüm adımları atmış ve sorunu ortadan kaldırmıştır. Kendilerini yürekten kutluyorum."