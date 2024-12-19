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CHP'den Asgari Ücret Açıklaması

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Murat Emir, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

19.12.2024 18:30
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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lira olarak açıkladığı asgari ücret teklifiyle ilgili, "Asgari ücret alan işçinin enflasyonu yüzde 80'in üzerinde. Onun hiç olmazsa emeğinin karşılığını vermek için asgari ücret en az 30 bin lira olmak zorunda. TÜRK-İŞ'in bu rakama gelmiş olması sevindirici" değerlendirmesini yaptı.

Murat Emir, ANKA Haber Ajansı'na, TÜRK-İŞ'in bugünkü Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ardından basın toplantısıyla açıkladığı asgari ücret teklifini değerlendirdi.

"TÜRK İŞ'in nihayet bir rakam açıklamış olması önemli. 29 bin 583 lira rakam açıkladı. Bizim de zaten hesaplamalarımıza göre asgari ücretin olması gereken rakam 30 bin lira" diyen Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü gerçekte asgari ücret alan işçinin enflasyonu yüzde 80'lerin üzerinde. Asgari ücret alan bir işçi, ekmek alıyor, süt alıyor, peynir alıyor, alabilirse kıyma alıyor. Dolayısıyla onun enflasyonu yüzde 80'in üzerinde. Onun hiç olmazsa emeğinin karşılığını vermek için asgari ücret en az 30 bin lira olmak zorunda. TÜRK-İŞ'in ibu rakama gelmiş olması  sevindirici."

"Her yıl böyle bir tiyatro oynanıyor"

Asgari ücretle ilgili iki toplantı yapıldığını hatırlatan Emir, şöyle konuştu:

"Tabii TÜRK-İŞ niye bu kadar bekledi. İki görüşme yaptılar. Asgari Ücret Komisyonu'nun üçüncü toplantısında yine rakam çıkmayınca, çıktılar bir açıklama yaptılar. Doğru bir iş yapıldı, biraz geç yapıldı. Ama asıl olması gereken Saray'dakinin buna kulak vermesi. Çünkü her yıl böyle bir tiyatro oynanıyor. Komisyonlar toplanıyor, tartışmalar yapılıyormuş gibi yapılıyor. Kamuoyu baskısına daha fazla direnemedi bir rakam açıkladı. Ama gerçekte dosyaları toplayacaklar, Saray'a gidecekler bir rakam söyleyecekler. Erdoğan o rakamı biraz daha yükselterek yüzde 25 hedefine göre bir rakam söyleyecek ve 'Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar cömert bir insan. Asgari ücretteki asıl zammı Erdoğan yaptı' diye onu takdim edecekler. Bir algı yönetimi yapacaklar.

Ama gerçek şu ki şu andaki asgari ücret zaten açlık sınırının altında. Verdikleri asgari ücret ilk altı ayda eridi. En az 30 bin lira olmalı ki hiç olmazsa asgari ücretli şu halini koruyabilsin."

CHP\'den Asgari Ücret Açıklaması
Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Murat Emir, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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