CHP'den Ataşehir'de Kreş ve Yurt Açılışı

20.08.2025 17:23
Özgür Özel, Ataşehir’de yeni kreş ve yurt açılışlarına katıldı, kadın istihdamına vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yuvamız Ataşehir Gündüz Çocuk Bakımevi"nin temel atma, Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi ve Ferdi Zeyrek Gündüz Çocuk Bakımevi ile Filiz Akın Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törenlerine katıldı.

Ataşehir Belediyesi'nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı'nda düzenlediği bakımevi temel atma ve açılış töreninde konuşan Özel, 1802 öğrenciye sıcak yemeğin, üniversitelilere ücretsiz çamaşırhane desteğinin, yaşlılara ise ücretsiz evde temizlik hizmetinin verildiği bir ilçede olduklarını söyledi.

Kadın istihdamının, Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğunu, bu duruma kreş sayılarının az olmasının yol açtığını dile getiren Özel, "Kadınlar açısından geniş tabanlı işsizlik yüzde 40 noktasına geldi. Evdeki çocuğu bırakacak ücretsiz bir kreş yoksa kreşin parası kadının alacağı asgari ücretin üzerinde bile olabiliyor. Belediyelerimize en öncelikli görevlerinden bir tanesi olarak kreş yapmayı söyledik." diye konuştu.

Özel, konuşmasında, hayatını kaybeden CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i de anarak, "Burada Ferdi Zeyrek'in adının verildiği gündüz bakımevini geçtiğimiz aylarda hayata geçirmişlerdi. Bugün de Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi'nin temelini atacağız. Bu kreşle birlikte CHP'li belediyelerin açtığı ya da inşaat halinde olan kreş sayısı 708. Hedefimiz 1000 kreş. 1000 kreşin de önümüzdeki aylarda, gelecek yılın başlarında hep birlikte temelini atmayı, açılışını yapmayı fevkalade önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadıköy'deki Filiz Akın Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törenine de katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin dünyaya, eğitime ve ülke yönetimine ayna tutan bir açılışta olduklarını belirtti.

Partisi tarafından hayata geçirilen hizmetlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini aktaran Özel, "İBB'nin 111'inci kreşini açtık. Türkiye'de ulaştığımız sayı 708'dir. Birazdan 15'inci yurdumuzu açacağız, 87 arkadaşımıza ev sahipliği yapacak bu güzel mekan." dedi.

Özel, açılışı yapılan yurda Filiz Akın'ın adının verilmesi konusunda Akın'ın eşine danıştıklarını ve ricalarına memnuniyetle karşılık verildiğini kaydetti.

Törene, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal da katıldı.

Kaynak: AA

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
