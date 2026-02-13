CHP'den AYM'ye Harç Düzenlemesine İptal Başvurusu - Son Dakika
CHP'den AYM'ye Harç Düzenlemesine İptal Başvurusu

13.02.2026 17:14
CHP, yeni harçların toplumun alt kesimlerine yük getirdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP, bazı meslek mensuplarına harç ödemesi yükümlülüğü getiren 7566 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından, söz konusu düzenlemenin çalışanlara ve toplumun en alt kesimlerine yeni yükler getirdiğini savundu.

Düzenlemenin tarım ve orman işçileri, ev temizliğine giden insanlar, kapıcılar, dolmuş ve taksi şoförleri, gebe kadınlar, yurt dışında okumaya giden öğrencilerin prim ve borçlanma oranlarını artırdığını belirten Günaydın, "Bunun dışında doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler, emlakçılar, kuyumcular bunlara yönelik de yeni harç getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Verginin beyana göre ya da denetleme sonucunda ortaya çıkan veriye göre alınabileceğini söyleyen Günaydın, başvuruya konu düzenlemenin ise bu vergiye ek olarak 10 bin ile 50 bin liraya kadar harç alınmasını öngördüğünü dile getirdi.

Düzenlemeyle toplumun çalışan ve en zor geçinen kesimlerine yeni vergi getirildiğini ileri süren Günaydın, 2013-2014 yıllarında ise 2 milyar 890 milyon liralık verginin, 6 milyar liralık da vergi cezasının silindiğini söyledi. Günaydın, çeşitli muafiyetler, istisnalar ve indirimlerle 2026 bütçesinden vazgeçilen kamu geliri miktarının ise 3,5 trilyon liraya dayandığını savundu.

İptalini istedikleri düzenlemenin, sanayicilere uygulanacak destekleme programlarının idare tarafından belirlenmesini öngördüğünü belirten Günaydın, bunun Anayasal ve yasal ölçütünün bulunmadığını ifade etti.

Gökhan Günaydın, düzenlemenin, Cumhurbaşkanına bütçe hakkının aksine 595 milyar lira borçlanma yapma yetkisi tanıması ile sosyal güvenlik hakkının aksine prim borcu bulunan emeklilerin aylıklarının yüzde 25'inin kesilebilmesine imkan tanımasının da adaletli olmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

